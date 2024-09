После допинг-скандала. Синнер нанял в команду бывшего тренера Джоковича

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер из Италии пригласил в свою команду Марко Паничи – тренера по физической подгтотовке.

60-летний Паничи ранее работал с Новаком Джоковичем. Их сотрудничество длилось с 2017 по май 2024 года.

Помимо Ноле, Марко также был в команде Фабио Фоньини, Симоне Болелли, Филиппом Кольшрайбером, Франческой Скьявоне, Даниэлой Хантуховой и Анжелик Кербер.

После допингового скандала Янник уволил фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.

