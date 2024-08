Барселона может усилиться одним из победителей Бундеслиги

«Барселона» может оформить трансфер защитника «Байера» Джонатана Та.

По информации инсайдера, каталонцы предлагают за центрбек 20 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, немецкий клуб рассчитывает получить за своего защитника полную стоимость. Контракт немца с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. Летнее трансферное окно закрывается в пятницу 30 августа.

На данный момент, в составе «Барселоны» травмированы центральные защитники Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Эрик Гарсия.

В сезоне 2023/24 Та провел за «Байер 04» в Бундеслиге 31 матч, отличившись 4-мя голами и 1-м голевым пасом.

🚨🔴 FC Barcelona remain in talks with Jonathan #Tah and his management about a possible deal until Deadline Day! @FCBarcelona, willing to pay €20m in total at this stage. Bayer 04 informed about it. But so far, Barcelona has not yet made a concrete offer to Leverkusen.