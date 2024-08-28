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Германия
28 августа 2024, 19:16 | Обновлено 28 августа 2024, 19:53
366
1

Барселона может усилиться одним из победителей Бундеслиги

Каталонцы хотят подписать Джонатана Та

28 августа 2024, 19:16 | Обновлено 28 августа 2024, 19:53
366
1
Барселона может усилиться одним из победителей Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

«Барселона» может оформить трансфер защитника «Байера» Джонатана Та.

По информации инсайдера, каталонцы предлагают за центрбек 20 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, немецкий клуб рассчитывает получить за своего защитника полную стоимость. Контракт немца с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. Летнее трансферное окно закрывается в пятницу 30 августа.

На данный момент, в составе «Барселоны» травмированы центральные защитники Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Эрик Гарсия.

В сезоне 2023/24 Та провел за «Байер 04» в Бундеслиге 31 матч, отличившись 4-мя голами и 1-м голевым пасом.

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Источник: Динамо отпустит двух хавбеков, в том числе Рубчинского
Джонатан Та Барселона Байер трансферы трансферы Бундеслиги трансферное окно
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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