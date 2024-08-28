Барселона может усилиться одним из победителей Бундеслиги
Каталонцы хотят подписать Джонатана Та
«Барселона» может оформить трансфер защитника «Байера» Джонатана Та.
По информации инсайдера, каталонцы предлагают за центрбек 20 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, немецкий клуб рассчитывает получить за своего защитника полную стоимость. Контракт немца с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. Летнее трансферное окно закрывается в пятницу 30 августа.
На данный момент, в составе «Барселоны» травмированы центральные защитники Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Эрик Гарсия.
В сезоне 2023/24 Та провел за «Байер 04» в Бундеслиге 31 матч, отличившись 4-мя голами и 1-м голевым пасом.
🚨🔴 FC Barcelona remain in talks with Jonathan #Tah and his management about a possible deal until Deadline Day! @FCBarcelona, willing to pay €20m in total at this stage. Bayer 04 informed about it. But so far, Barcelona has not yet made a concrete offer to Leverkusen.… pic.twitter.com/SVTSWkIMDR— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 28, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наивысшее признание получил Паоло Мальдини
Украинский вратарь королевского клуба рассматривает вариант с уходом уже зимой