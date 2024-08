Вслед за Довбиком? Полузащитник Жироны может перейти в топ-клуб Серии А

Испанский полузащитник каталонской «Жироны» Иван Мартин может стать игроком «Наполи», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, неаполитанский клуб добавил 25-летнего футболиста в свой шорт-лист.

Ранее по маршруту «Жирона» – Италия отправился украинский нападающий Артем Довбик, подписав контракт с римской «Ромой».

В сезоне 2023/24 Иван Мартин провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

