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  4. Вслед за Довбиком? Полузащитник Жироны может перейти в топ-клуб Серии А
Италия
18 августа 2024, 10:08 |
612
0

Вслед за Довбиком? Полузащитник Жироны может перейти в топ-клуб Серии А

«Наполи» добавил Ивана Мартина в свой шорт-лист

18 августа 2024, 10:08 |
612
0
Вслед за Довбиком? Полузащитник Жироны может перейти в топ-клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Мартин

Испанский полузащитник каталонской «Жироны» Иван Мартин может стать игроком «Наполи», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, неаполитанский клуб добавил 25-летнего футболиста в свой шорт-лист.

Ранее по маршруту «Жирона» – Италия отправился украинский нападающий Артем Довбик, подписав контракт с римской «Ромой».

В сезоне 2023/24 Иван Мартин провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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