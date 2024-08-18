Вслед за Довбиком? Полузащитник Жироны может перейти в топ-клуб Серии А
«Наполи» добавил Ивана Мартина в свой шорт-лист
Испанский полузащитник каталонской «Жироны» Иван Мартин может стать игроком «Наполи», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, неаполитанский клуб добавил 25-летнего футболиста в свой шорт-лист.
Ранее по маршруту «Жирона» – Италия отправился украинский нападающий Артем Довбик, подписав контракт с римской «Ромой».
В сезоне 2023/24 Иван Мартин провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
🚨🔵 Napoli have added also Iván Martín to their shortlist for the midfield.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2024
He’s one more option being considered as Girona midfielder could be one to watch in the next days.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/nRyelpqoyx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер Динамо ответил на вопросы журналистов
После поражения от «Полесья» подопечным Марино Пушича надо восстанавливать свое реноме