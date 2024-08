Один из конкурентов Довбика может перейти в заокеанский клуб

Американская «Атланта Юнайтед» сделала предложение по трансферу узбекского нападающего римской «Ромы» Эльдора Шомуродова, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, пока между клубами до сих пор продолжаются переговоры, но есть хорошие шансы на то, что 29-летний футболист продолжит карьеру в MLS.

Если Эльдор Шомудоров останется в «Роме», то будет конкурировать за место в основе с украинским форвардом Артемом Довбиком, который недавно присоединился к римлянам.

В сезоне 2023/24 Эльдор Шомудоров на правах аренды провел 24 матча за «Кальяри», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

🔴⚫️🇺🇿 EXCL: MLS side Atlanta Utd approach AS Roma to sign Eldor Shomurodov as new striker.



Negotiations ongoing with good chances to make it happen.



As exclusively revealed yesterday, Ola Solbakken will go to Empoli from Roma. pic.twitter.com/zkTQoFDC2N