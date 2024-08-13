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Major League Soccer
13 августа 2024, 12:35 | Обновлено 13 августа 2024, 13:04
734
0

Один из конкурентов Довбика может перейти в заокеанский клуб

«Атланта» сделала предложение «Роме» по трансферу Эльдора Шомуродова

13 августа 2024, 12:35 | Обновлено 13 августа 2024, 13:04
734
0
Один из конкурентов Довбика может перейти в заокеанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомудоров

Американская «Атланта Юнайтед» сделала предложение по трансферу узбекского нападающего римской «Ромы» Эльдора Шомуродова, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, пока между клубами до сих пор продолжаются переговоры, но есть хорошие шансы на то, что 29-летний футболист продолжит карьеру в MLS.

Если Эльдор Шомудоров останется в «Роме», то будет конкурировать за место в основе с украинским форвардом Артемом Довбиком, который недавно присоединился к римлянам.

В сезоне 2023/24 Эльдор Шомудоров на правах аренды провел 24 матча за «Кальяри», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Эльдор Шомуродов Рома Рим Атланта Юнайтед трансферы трансферы Серии A Major League Soccer (MLS) Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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