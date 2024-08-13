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Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 02:05 | Обновлено 13 августа 2024, 02:08
33
0

Остап ПРИТУЛА: «Движение было настроено на победу»

Полузащитник львовского «Руха» прокомментировал победу в матче против киевской «Оболони»

13 августа 2024, 02:05 | Обновлено 13 августа 2024, 02:08
33
0
Остап ПРИТУЛА: «Движение было настроено на победу»
ФК Рух. Остап Притула

Полузащитник львовского «Руха» Остап Притула прокомментировал победу в матче против киевской «Оболони» (4:0).

«Положительные эмоции, ведь мы возвращаемся во Львов с тремя очками. Мы серьёзно готовились к игре с «Оболонью», потому что это серьёзный соперник – очень сбалансированная команда, которая хорошо обороняется и много атакует флангами. Эти подачи и стандарты представляют серьёзную угрозу для их оппонентов. Но «Рух» был настроен на победу, и мы довольны, что удалось добиться положительного результата.

Во втором тайме «Рух» быстрее работал с мячом. Нам удавалось лучше выбегать в контратаки и создавать больше моментов, чем «Оболонь».

Что касается гола, то я ещё до удара знал, куда буду бить. Перед матчем почему-то чувствовал, что «Рух» будет пробивать пенальти. Когда садились в автобус перед игрой, спросили у тренерского штаба, кто отвечает за стандарты, в том числе за пенальти: я или Денис Пидгурский. Нам позволили решить самим, и Денис доверил мне этот удар».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух Остап Притула
Алексей Тиньков Источник: ФК Рух Львов
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