Остап ПРИТУЛА: «Движение было настроено на победу»

Полузащитник львовского «Руха» Остап Притула прокомментировал победу в матче против киевской «Оболони» (4:0).

«Положительные эмоции, ведь мы возвращаемся во Львов с тремя очками. Мы серьёзно готовились к игре с «Оболонью», потому что это серьёзный соперник – очень сбалансированная команда, которая хорошо обороняется и много атакует флангами. Эти подачи и стандарты представляют серьёзную угрозу для их оппонентов. Но «Рух» был настроен на победу, и мы довольны, что удалось добиться положительного результата.

Во втором тайме «Рух» быстрее работал с мячом. Нам удавалось лучше выбегать в контратаки и создавать больше моментов, чем «Оболонь».

Что касается гола, то я ещё до удара знал, куда буду бить. Перед матчем почему-то чувствовал, что «Рух» будет пробивать пенальти. Когда садились в автобус перед игрой, спросили у тренерского штаба, кто отвечает за стандарты, в том числе за пенальти: я или Денис Пидгурский. Нам позволили решить самим, и Денис доверил мне этот удар».