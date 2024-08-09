Испания09 августа 2024, 21:24 | Обновлено 09 августа 2024, 21:46
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Сменит клуб? Цыганков вне заявки на ближайший матч Жироны, известна причина
Виктор не примет участие в матче из-за высокой температуры
09 августа 2024, 21:24 | Обновлено 09 августа 2024, 21:46
2359
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Украинский футболиста Виктор Цыганков, который играет за испанскую «Жирону», пропустит ближайший матч своего клуба.
В официальном Х аккаунте клуба появилась заявка на матч против «Ньюкасла». В нее не вошли два футболиста: Цыганков и Валери Фернандес. В комментариях клуб объяснил причину их отсутствия: «Они пропустят эту игру из-за высокой температуры».
Раннее сообщалось об интересе клуба АПЛ к Виктору.
Tsygankov i Valery són baixa d'última hora per un procés febril.— Girona FC (@GironaFC) August 9, 2024
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