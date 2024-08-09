Сменит клуб? Цыганков вне заявки на ближайший матч Жироны, известна причина

Украинский футболиста Виктор Цыганков, который играет за испанскую «Жирону», пропустит ближайший матч своего клуба.

В официальном Х аккаунте клуба появилась заявка на матч против «Ньюкасла». В нее не вошли два футболиста: Цыганков и Валери Фернандес. В комментариях клуб объяснил причину их отсутствия: «Они пропустят эту игру из-за высокой температуры».

Раннее сообщалось об интересе клуба АПЛ к Виктору.