Испания во второй раз в истории выиграла футбольное золото Олимпиады

Вечером 9 августа состоялся финальный матч футбольного турнира Олимпиады-2024 между сборными Франции U-23 и Испании U-23.

Команды встретились на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Сборная Испании U-23 выиграла золото Олимпиады, победив Францию U-23 в овертайме (5:3).

Для испанской команды это вторая победа на Олимпийских играх в футболе, первый триумф был достигнут в 1992 года на домашних ОИ в Барселоне.

Больше всего титулов чемпионов ОИ в футболе имеют: Венгрия, Великобритания (по 3), Бразилия, Испания, Аргентина, СССР, Уругвай (по 2). По одному разу футбольный турнир на ОИ выигрывали: Югославия, Польша, Франция, ГДР, Нигерия, Чехословакия, Италия, Швеция, Мексика, Бельгия, Канада и Камерун.

Олимпийские игры 2024

Футбол. Мужчины. Финал

Париж (Франция), Парк де Пренс, 9 августа

Франция U-23 – Испания U-23 – 3:5 (д.в)

Голы: Мийо, 11, Аклиуш, 79, Матета, 90+3 (пен) – Фермин Лопес, 18, 25, Баэна, 28, Камельо, 100, 120+1

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