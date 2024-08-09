Виталий ПЕРВАК: «Игрокам Левого Берега не хватило эмоций против Ворсклы»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего не хватило его подопечным, чтобы не проиграть во втором туре УПЛ полтавской «Ворскле» (0:3):

«Сегодня не хватило эмоций, которые помогли нам победить в дополнительном мини-турнире за право выступать в элите и дать бой в стартовом туре ЛНЗ, когда пропустили лишь в компенсированное время.

С «Ворсклой» уже где-то не хватало свежести, мобильности, чем и воспользовался соперник. Если в Первой лиге ошибки еще прощают, то в УПЛ – наказывают. С полтавчанами должны были открывать счет, но подвела реализация. И сразу же «Ворскла» воспользовалась нашим промахом.

Тем не менее, мы не паникуем, впереди работа над исправлением ошибок. Надеюсь, что свои очки обязательно еще возьмем».