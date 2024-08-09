Виталий ПЕРВАК: «Игрокам Левого Берега не хватило эмоций против Ворсклы»
Главный тренер команде-новичка УПЛ рассказал о матче 2-го тура
Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего не хватило его подопечным, чтобы не проиграть во втором туре УПЛ полтавской «Ворскле» (0:3):
«Сегодня не хватило эмоций, которые помогли нам победить в дополнительном мини-турнире за право выступать в элите и дать бой в стартовом туре ЛНЗ, когда пропустили лишь в компенсированное время.
С «Ворсклой» уже где-то не хватало свежести, мобильности, чем и воспользовался соперник. Если в Первой лиге ошибки еще прощают, то в УПЛ – наказывают. С полтавчанами должны были открывать счет, но подвела реализация. И сразу же «Ворскла» воспользовалась нашим промахом.
Тем не менее, мы не паникуем, впереди работа над исправлением ошибок. Надеюсь, что свои очки обязательно еще возьмем».
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