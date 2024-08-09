ШАНДРУК: «Важно, чтобы в матчах с такими соперниками, мы играли смело»

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал матч против «Динамо» (1:2):

«Мы провели два разных тайма. В перерыве пытались успокоить ребят. К сожалению, в первые 45 минут мы не были достаточно мужественными. Наверное, причина в психологии. Нужно всё проанализировать, узнать, что думают футболисты. Важно, чтобы в матчах с такими соперниками, как «Динамо», мы играли максимально смело.

Нужно рассчитывать и на удачу, на игру нашего первого номера, который сделал много сейвов. Благодаря этому у нас сохранялась интрига до конца противостояния. Во втором тайме мы были смелее и выглядели эффектнее».