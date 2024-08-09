Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШАНДРУК: «Важно, чтобы в матчах с такими соперниками, мы играли смело»
Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 21:58 |
146
0

ШАНДРУК: «Важно, чтобы в матчах с такими соперниками, мы играли смело»

И.О. тренера «Вереса» прокомментировал прокомментировал матч против «Динамо»

09 августа 2024, 21:58 |
146
0
ШАНДРУК: «Важно, чтобы в матчах с такими соперниками, мы играли смело»
ФК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал матч против «Динамо» (1:2):

«Мы провели два разных тайма. В перерыве пытались успокоить ребят. К сожалению, в первые 45 минут мы не были достаточно мужественными. Наверное, причина в психологии. Нужно всё проанализировать, узнать, что думают футболисты. Важно, чтобы в матчах с такими соперниками, как «Динамо», мы играли максимально смело.

Нужно рассчитывать и на удачу, на игру нашего первого номера, который сделал много сейвов. Благодаря этому у нас сохранялась интрига до конца противостояния. Во втором тайме мы были смелее и выглядели эффектнее».

По теме:
ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо
Шовковский – об матче с Вересом, моментах Динамо и поединке с Рейнджерс
Вратарь Динамо оценил свою грубую ошибку в матче УПЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо Олег Шандрук
Алексей Тиньков Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коляденко уверенно вышла в 1/2 финала на ОИ-2024 в Париже
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 14:02 28
Коляденко уверенно вышла в 1/2 финала на ОИ-2024 в Париже
Коляденко уверенно вышла в 1/2 финала на ОИ-2024 в Париже

Украинка разобралась с Биляной Дудовой из Болгарии

Сменит клуб? Цыганков вне заявки на ближайший матч Жироны, известна причина
Футбол | 09 августа 2024, 21:24 0
Сменит клуб? Цыганков вне заявки на ближайший матч Жироны, известна причина
Сменит клуб? Цыганков вне заявки на ближайший матч Жироны, известна причина

Виктор не примет участие в матче из-за высокой температуры

Лузан и Рыбачок выиграли медаль в гребном спринте на ОИ-2024 в Париже
Олимпийские игры | 09.08.2024, 13:53
Лузан и Рыбачок выиграли медаль в гребном спринте на ОИ-2024 в Париже
Лузан и Рыбачок выиграли медаль в гребном спринте на ОИ-2024 в Париже
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 09.08.2024, 08:01
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.08.2024, 16:15
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
08.08.2024, 21:12
Олимпийские игры
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
07.08.2024, 19:28 1
Футбол
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
09.08.2024, 13:26 5
Футбол
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
08.08.2024, 00:21 64
Олимпийские игры
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
09.08.2024, 07:36 1
Футбол
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
08.08.2024, 09:29 25
Футбол
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
08.08.2024, 21:50 12
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем