Очередные нули. Стандард и Мехелен разошлись миром в чемпионате Бельгии
Начался третий тур в бельгийской Про Лиге
Нулевой ничьей в Льеже между местным «Стандардом» и «Мехеленом» начался третий тур в бельгийской Про Лиге 2024/25.
Гости в два раза дольше владели мячом, но «Стандард» сделал вдвое больше ударов по воротам – четыре против двух. А по количеству поданных угловых у хозяев трехкратное преимущество – шесть против двух у «Мехелена». В итоге матч завершился очередной в нынешнем сезоне нулевой ничьей.
Примечательно, что в прошлом сезоне Про Лиги первая встреча «Стандарда» и «Мехелена», также в Льеже, тоже завершилась ничьей, но результативной – 1:1
Бельгийская Про Лига 2024/25, тур 3
9 августа
Стандард (Льеж) – Мехелен – 0:0 (0:0)
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