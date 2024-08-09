Очередные нули. Стандард и Мехелен разошлись миром в чемпионате Бельгии

Нулевой ничьей в Льеже между местным «Стандардом» и «Мехеленом» начался третий тур в бельгийской Про Лиге 2024/25.

Гости в два раза дольше владели мячом, но «Стандард» сделал вдвое больше ударов по воротам – четыре против двух. А по количеству поданных угловых у хозяев трехкратное преимущество – шесть против двух у «Мехелена». В итоге матч завершился очередной в нынешнем сезоне нулевой ничьей.

Примечательно, что в прошлом сезоне Про Лиги первая встреча «Стандарда» и «Мехелена», также в Льеже, тоже завершилась ничьей, но результативной – 1:1

Бельгийская Про Лига 2024/25, тур 3

9 августа

Стандард (Льеж) – Мехелен – 0:0 (0:0)