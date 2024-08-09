Владислав ШАРАЙ: «Гол в ворота Динамо? Таких мячей еще не забивал»

Во 2-м туре УПЛ ровенский «Верес» дома уступил «Динамо» со счетом 1:2. У хозяев голом отличился Владислав Шарай.

После игры полузащитник ровенчан Владислав Шарай эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния:

«Если откровенно, то таких голов я еще не забивал. Кипер киевлян выбивал мяч, тот попал в меня и залетел в пустые ворота.

С другой стороны, если бы я не прессинговал вратаря гостей Нещерета, то не было бы его грубой ошибки. Я не считаю, что это был подарок «Вересу».

Чего не хватило «Вересу»? Уверенности в своих силах, особенно в первом тайме, когда киевляне могли спокойно закрыть игру.

А после перерыва был мой курьезный гол, несколько усложнивший жизнь динамовцам. Хотя они были сильнее, потому что агрессивно действовали на флангах, часто пользовались вертикальными передачами. Хотя с реализацией у Динамо были проблемы.

Конечно, очень хочется, чтобы они через несколько дней исправили прицел в ответном матче квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс». Я выше оцениваю шансы киевлян: 60 на 40».