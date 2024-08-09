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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 23:14 | Обновлено 09 августа 2024, 23:32
225
0

Кельн не смог подписать Гаджиева

В приоритете игрока – попробовать силы в АПЛ

09 августа 2024, 23:14 | Обновлено 09 августа 2024, 23:32
225
0
Кельн не смог подписать Гаджиева
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

Как стало известно Sport.ua, немецкий «Кельн» проявлял интерес к полузащитнику сборной Украины U-19 Рамику Гаджиеву.

По нашей информации, скауты немецкого клуба были впечатлены игрой вингера на Евро и были готовы предложить ему контракт со второй командой. Однако стороны не смогли договориться из-за финансовых требований Гаджиева и желания игрока попробовать свои силы в английском футболе.

Рамик сейчас находится без клуба и поддерживает форму самостоятельно. Игрок готовится к просмотру во второй команде «Брентфорда», если решит вопрос выезда за пределы Украины во время военного положения. В Украине на игрока претендуют «Полесье» и «Александрия».

В прошлом сезоне Гаджиев провел за «Днепр-1» 8 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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инсайд Рамик Гаджиев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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