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Товарищеские матчи
Альмерия
08.08.2024 21:30 – FT 3 : 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
09 августа 2024, 14:01 | Обновлено 09 августа 2024, 14:11
299
0

Аль-Наср без Роналду опозорился в матче против клуба Сегунды

«Альмерия» уничтожила саудовскую команду со счетом 3:0

09 августа 2024, 14:01 | Обновлено 09 августа 2024, 14:11
299
0
Аль-Наср без Роналду опозорился в матче против клуба Сегунды
ФК Альмерия. Криштиану Роналду

В четверг, 8 августа 2024 года, состоялся товарищеский матч между испанской «Альмерией» и саудовским «Аль-Насром». Разгромную победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стоит отметить, что в составе «Аль-Насра» отсутствовал легендарный португальский форвард Криштиану Роналду.

Кроме этого, состав «Аль-Насра» почти полностью состоял из саудовских игроков. Единственные легионеры, которые приняли участие в матче – это Алекс Теллес, Марцело Брозович, Отавиу и Садио Мане.

Товарищеские матчи. 8 августа

Альмерия – Аль-Наср – 3:0
Голы: Лаями, 35 (автогол), Суарес, 41, Монтес, 60

Видео голов и обзор матча

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Альмерия Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Испании по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу товарищеские матчи видео голов и обзор
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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