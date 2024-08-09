Аль-Наср без Роналду опозорился в матче против клуба Сегунды

В четверг, 8 августа 2024 года, состоялся товарищеский матч между испанской «Альмерией» и саудовским «Аль-Насром». Разгромную победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.

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Стоит отметить, что в составе «Аль-Насра» отсутствовал легендарный португальский форвард Криштиану Роналду.

Кроме этого, состав «Аль-Насра» почти полностью состоял из саудовских игроков. Единственные легионеры, которые приняли участие в матче – это Алекс Теллес, Марцело Брозович, Отавиу и Садио Мане.

Товарищеские матчи. 8 августа

Альмерия – Аль-Наср – 3:0

Голы: Лаями, 35 (автогол), Суарес, 41, Монтес, 60

Видео голов и обзор матча