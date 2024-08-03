Атлетико подписал бывшего конкурента Довбика
Мадридский клуб объявил о трансфере Александера Серлота из «Вильярреала»
«Атлетико» Мадрид объявил о трансфере Александера Серлота из «Вильярреала».
Норвежский нападающий заключил соглашение с мадридским клубом сроком на четыре года. По данным инсайдеров, «Вильярреал» получит за трансфер Серлота 30 миллионов евро, а также может рассчитывать на дополнительные пять миллионов в виде бонусов.
«Матрасники» не смогли довести до конца переговоры с Артемом Довбиком, который предпочел перейти в итальянскую «Рому», поэтому обратили свое внимание на Александера Серлота из «Вильярреала».
Стоит отметить, что в сезоне 2023/24 Александер Серлот занял второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, отличившись 23 раза. Первое место занял украинец Артем Довбик.
Раннее «Атлетико» подписал лидера сборной Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этом день сыграно 14 матчей, а еще два поединка запланированы на 4 августа
Украинская сборная обыграла в полуфинале Японию