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Испания
03 августа 2024, 20:19 | Обновлено 03 августа 2024, 20:23
1669
5

Атлетико подписал бывшего конкурента Довбика

Мадридский клуб объявил о трансфере Александера Серлота из «Вильярреала»

03 августа 2024, 20:19 | Обновлено 03 августа 2024, 20:23
1669
5
Атлетико подписал бывшего конкурента Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Александера Серлота

«Атлетико» Мадрид объявил о трансфере Александера Серлота из «Вильярреала».

Норвежский нападающий заключил соглашение с мадридским клубом сроком на четыре года. По данным инсайдеров, «Вильярреал» получит за трансфер Серлота 30 миллионов евро, а также может рассчитывать на дополнительные пять миллионов в виде бонусов.

«Матрасники» не смогли довести до конца переговоры с Артемом Довбиком, который предпочел перейти в итальянскую «Рому», поэтому обратили свое внимание на Александера Серлота из «Вильярреала».

Стоит отметить, что в сезоне 2023/24 Александер Серлот занял второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, отличившись 23 раза. Первое место занял украинец Артем Довбик.

Раннее «Атлетико» подписал лидера сборной Испании.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Атлетико Мадрид
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Комментарии 5
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fedd1979
Себто Серлота придбали дешевше, як "Жирона" хотіла за Довбика? Так це удача
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0
Dfbj
Будемо тепер вболівати за Ромку 
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0
Falko
Тепер Серлот зможе пограти в Лізі Чемпіонів. І Циганков зможе ;)
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0
Maks23
Интересный выбор..узнаем скоро потерял атлетико или нет.. что довбик потерялся..
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0
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