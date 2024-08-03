Атлетико подписал бывшего конкурента Довбика

«Атлетико» Мадрид объявил о трансфере Александера Серлота из «Вильярреала».

Норвежский нападающий заключил соглашение с мадридским клубом сроком на четыре года. По данным инсайдеров, «Вильярреал» получит за трансфер Серлота 30 миллионов евро, а также может рассчитывать на дополнительные пять миллионов в виде бонусов.

«Матрасники» не смогли довести до конца переговоры с Артемом Довбиком, который предпочел перейти в итальянскую «Рому», поэтому обратили свое внимание на Александера Серлота из «Вильярреала».

Стоит отметить, что в сезоне 2023/24 Александер Серлот занял второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, отличившись 23 раза. Первое место занял украинец Артем Довбик.

Раннее «Атлетико» подписал лидера сборной Испании.