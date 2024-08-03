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  4. Лучший бомбардир Первой лиги: «Не ожидал такого решения от Буковины»
Украина. Первая лига
03 августа 2024, 20:17 |
1627
0

Лучший бомбардир Первой лиги: «Не ожидал такого решения от Буковины»

Василий Палагнюк ищет себе новую команду

03 августа 2024, 20:17 |
1627
0
Лучший бомбардир Первой лиги: «Не ожидал такого решения от Буковины»
ТВА. Василий Палагнюк

Одной из трансферных неожиданностей нынешнего межсезонья в отечественной Первой лиге стал уход из «Буковины» ее многолетнего лидера, лучшего бомбардира черновицкой команды за годы независимой Украины Василия Палагнюка.

33-летний нападающий, также выступавший за «Сталь», «Верес», а также в чемпионатах Армении и Молдовы, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему покинул «Буковину» и поделился планами:

«Признаюсь, что сам был застигнут врасплох, когда мне, лучшему бомбардиру Первой лиги прошлого сезона, сообщили, что я не нужен. Кстати, после моего ухода в «Буковине» больше не осталось воспитанников местного футбола. Хотя у меня был действующий контракт еще на год, и я уверен, что помог бы родной команде в борьбе за путевку в УПЛ. Но что есть, то есть, время все рассудит. Пока тренируюсь самостоятельно и веду переговоры сразу с несколькими командами Первой и Второй лиги. Чувствую, что я еще не все свои голы забил. Надеюсь, что к середине августа трудоустроюсь», – рассказал Палагнюк.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» усилилась голкипером, игравшим за «Кривбасс».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Василий Палагнюк Буковина Черновцы
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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