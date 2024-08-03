Лучший бомбардир Первой лиги: «Не ожидал такого решения от Буковины»

Одной из трансферных неожиданностей нынешнего межсезонья в отечественной Первой лиге стал уход из «Буковины» ее многолетнего лидера, лучшего бомбардира черновицкой команды за годы независимой Украины Василия Палагнюка.

33-летний нападающий, также выступавший за «Сталь», «Верес», а также в чемпионатах Армении и Молдовы, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему покинул «Буковину» и поделился планами:

«Признаюсь, что сам был застигнут врасплох, когда мне, лучшему бомбардиру Первой лиги прошлого сезона, сообщили, что я не нужен. Кстати, после моего ухода в «Буковине» больше не осталось воспитанников местного футбола. Хотя у меня был действующий контракт еще на год, и я уверен, что помог бы родной команде в борьбе за путевку в УПЛ. Но что есть, то есть, время все рассудит. Пока тренируюсь самостоятельно и веду переговоры сразу с несколькими командами Первой и Второй лиги. Чувствую, что я еще не все свои голы забил. Надеюсь, что к середине августа трудоустроюсь», – рассказал Палагнюк.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» усилилась голкипером, игравшим за «Кривбасс».