Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна
Игор Йовичевич выделил Артема Довбика
Бывший тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич расхвалил украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.
«Возможно я преувеличиваю, но сейчас я ставлю Артема Довбика на первое место среди всех топовых форвардов мира. Да, у меня нет никаких сомнений, что на сегодня он лучше Холанда, Левандовски и Кейна.
Он полноценный центрфорвард: быстрый, мощный. Довбик умеет самостоятельно создавать моменты, он играет в защите. «Рома» получила зверя!», – сказал Йовичевич.
2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».
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