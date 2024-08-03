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Италия
03 августа 2024, 19:20 | Обновлено 03 августа 2024, 19:31
2355
6

Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна

Игор Йовичевич выделил Артема Довбика

03 августа 2024, 19:20 | Обновлено 03 августа 2024, 19:31
2355
6
Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич расхвалил украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

«Возможно я преувеличиваю, но сейчас я ставлю Артема Довбика на первое место среди всех топовых форвардов мира. Да, у меня нет никаких сомнений, что на сегодня он лучше Холанда, Левандовски и Кейна.

Он полноценный центрфорвард: быстрый, мощный. Довбик умеет самостоятельно создавать моменты, он играет в защите. «Рома» получила зверя!», – сказал Йовичевич.

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

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Роберт Левандовски Игор Йовичевич Гарри Кейн Эрлинг Холанд чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома Рим
Дмитро Олійник Источник: SiamoLaRoma
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Комментарии 6
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Первый Среди Равных
Поважаю Йовічевіча але тут він дурницю сказав. 
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+2
evgeniyyea
Я конечно желаю Артему удачи.  Но такие высказывания ему точно навредят. Во-первых, они неправдивы, ему еще до этих ребят пахать и пахать, а главное не превратится в Беседина и забивать исправно. Во-вторых, повторяя ему такие мантры можно вселить в него эту мысль, которая сыграет злую шутку. 
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+1
Vanil10
Ігорко молодець звичайно, але цікаво скільки Довбик йому дав за свою рекламу)))
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+1
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pol-55
Ляпу,ляпу...
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+1
GloryUkraine
Всі його оди Довбику мають починатися з слів:" Бажаю стати...".
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0
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