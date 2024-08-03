Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич расхвалил украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

«Возможно я преувеличиваю, но сейчас я ставлю Артема Довбика на первое место среди всех топовых форвардов мира. Да, у меня нет никаких сомнений, что на сегодня он лучше Холанда, Левандовски и Кейна.

Он полноценный центрфорвард: быстрый, мощный. Довбик умеет самостоятельно создавать моменты, он играет в защите. «Рома» получила зверя!», – сказал Йовичевич.

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».