Де ПАУЛЬ: «Профессиональные футболисты живут в позолоченной клетке»

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Родриго Де Пауль рассказал о минусах жизни футболистов:

«Профессиональные футболисты живут в позолоченной клетке. У них есть множество возможностей, но не всегда получается ими воспользоваться. Их образ жизни часто не позволяет быть там, где действительно хочется.

В конце концов, самое ценное в жизни – это время. Вот уже десять лет прошло с тех пор, как я в последний раз смог отметить день рождения в кругу семьи и близких друзей.

Обычно люди наслаждаются беззаботной молодостью в свои двадцать с небольшим. Но в моей жизни этого периода не было, я его упустил. Теперь, когда появляется желание развлечься, оказывается, что у всех друзей уже есть дети и семейные обязательства».