Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де ПАУЛЬ: «Профессиональные футболисты живут в позолоченной клетке»
Испания
03 августа 2024, 20:02 | Обновлено 03 августа 2024, 20:22
743
0

Де ПАУЛЬ: «Профессиональные футболисты живут в позолоченной клетке»

Полузащитник «Атлетико» Мадрид рассказал о минусах в жизни футболистов

03 августа 2024, 20:02 | Обновлено 03 августа 2024, 20:22
743
0
Де ПАУЛЬ: «Профессиональные футболисты живут в позолоченной клетке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Родриго Де Пауль рассказал о минусах жизни футболистов:

«Профессиональные футболисты живут в позолоченной клетке. У них есть множество возможностей, но не всегда получается ими воспользоваться. Их образ жизни часто не позволяет быть там, где действительно хочется.

В конце концов, самое ценное в жизни – это время. Вот уже десять лет прошло с тех пор, как я в последний раз смог отметить день рождения в кругу семьи и близких друзей.

Обычно люди наслаждаются беззаботной молодостью в свои двадцать с небольшим. Но в моей жизни этого периода не было, я его упустил. Теперь, когда появляется желание развлечься, оказывается, что у всех друзей уже есть дети и семейные обязательства».

По теме:
Атлетико подписал бывшего конкурента Довбика
Тренер Жироны: «Невозможно повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал – моя последняя клубная команда. Сборная – не знаю»
Родриго Де Пауль Атлетико Мадрид Ла Лига
Алексей Тиньков Источник: Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не без нервов. Кривбасс удержал победу над Черноморцем
Футбол | 03 августа 2024, 20:03 12
Не без нервов. Кривбасс удержал победу над Черноморцем
Не без нервов. Кривбасс удержал победу над Черноморцем

Команда Вернидуба стартовала с победы в контексте матча в еврокубках

«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Футбол | 03 августа 2024, 13:40 63
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому

Артем официально стал игроком итальянского клуба

Довбик дебютировал за Рому в игре против клуба Яремчука. Сыграли вничью
Футбол | 03.08.2024, 20:17
Довбик дебютировал за Рому в игре против клуба Яремчука. Сыграли вничью
Довбик дебютировал за Рому в игре против клуба Яремчука. Сыграли вничью
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Олимпийские игры | 02.08.2024, 23:02
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Анонс Олимпиады на 3 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 03.08.2024, 09:42
Анонс Олимпиады на 3 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 3 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
01.08.2024, 18:31 27
Футбол
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 25
Футбол
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
03.08.2024, 00:55 4
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
03.08.2024, 08:24 1
Олимпийские игры
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
02.08.2024, 13:50 2
Олимпийские игры
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
02.08.2024, 20:02 1
Олимпийские игры
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
03.08.2024, 00:23 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем