Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Английский «Ньюкасл» нацелился на украинского футболиста
25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Kuzey Ekspres, английский «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в АПЛ, заинтересовался Шапаренко. «Сороки» уже в ближайшее время начнут переговоры с «Динамо», ожидается, что первое предложение английского клуба составит 10 миллионов евро.
В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.
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