Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Kuzey Ekspres, английский «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в АПЛ, заинтересовался Шапаренко. «Сороки» уже в ближайшее время начнут переговоры с «Динамо», ожидается, что первое предложение английского клуба составит 10 миллионов евро.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.