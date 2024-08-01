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  4. Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Англия
01 августа 2024, 18:31 |
1991
2

Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко

Английский «Ньюкасл» нацелился на украинского футболиста

01 августа 2024, 18:31 |
1991
2
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Kuzey Ekspres, английский «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в АПЛ, заинтересовался Шапаренко. «Сороки» уже в ближайшее время начнут переговоры с «Динамо», ожидается, что первое предложение английского клуба составит 10 миллионов евро.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник
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Citrullus lanatus
До 1-го апреля остаётся 8 месяцев.
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0
Saar
за бревно Луніна 30 Реал хотів. Правда вже -25 , а там і 2 доллари
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0
Main
10 - не серьезно 
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