Сегодня, 3 августа, состоится товарищеский матч между римской «Ромой» и греческим «Олимпиакосом».

За обе команды играют форварды сборной Украины – Артем Довбик защищает цвета «Ромы», а Роман Яремчук играет за «Олимпиакос». Довбик попал в заявку на этот матч и будет иметь шанс дебютировать за «волков». Яремчук уже успел сыграть свой первый матч за «Олимпиакос» и отметился сразу же ассистом.

Перед началом матча оба футболиста встретились. Оба начнут матч на скамейке запасных. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Довбик встретился с Яремчуком. Артем сегодня может дебютировать за Рому