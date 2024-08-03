Довбик встретился с Яремчуком. Артем сегодня может дебютировать за Рому
«Рома» сыграет с «Олимпиакосом» в 18:00, оба украинца в запасе
Сегодня, 3 августа, состоится товарищеский матч между римской «Ромой» и греческим «Олимпиакосом».
За обе команды играют форварды сборной Украины – Артем Довбик защищает цвета «Ромы», а Роман Яремчук играет за «Олимпиакос». Довбик попал в заявку на этот матч и будет иметь шанс дебютировать за «волков». Яремчук уже успел сыграть свой первый матч за «Олимпиакос» и отметился сразу же ассистом.
Перед началом матча оба футболиста встретились. Оба начнут матч на скамейке запасных. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Довбик встретился с Яремчуком. Артем сегодня может дебютировать за Рому
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