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  4. Довбик встретился с Яремчуком. Артем сегодня может дебютировать за Рому
Италия
03 августа 2024, 17:53 | Обновлено 03 августа 2024, 18:03
1535
2

Довбик встретился с Яремчуком. Артем сегодня может дебютировать за Рому

«Рома» сыграет с «Олимпиакосом» в 18:00, оба украинца в запасе

03 августа 2024, 17:53 | Обновлено 03 августа 2024, 18:03
1535
2
Довбик встретился с Яремчуком. Артем сегодня может дебютировать за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 3 августа, состоится товарищеский матч между римской «Ромой» и греческим «Олимпиакосом».

За обе команды играют форварды сборной Украины – Артем Довбик защищает цвета «Ромы», а Роман Яремчук играет за «Олимпиакос». Довбик попал в заявку на этот матч и будет иметь шанс дебютировать за «волков». Яремчук уже успел сыграть свой первый матч за «Олимпиакос» и отметился сразу же ассистом.

Перед началом матча оба футболиста встретились. Оба начнут матч на скамейке запасных. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Довбик встретился с Яремчуком. Артем сегодня может дебютировать за Рому

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Артем Довбик Роман Яремчук товарищеские матчи Серия A чемпионат Италии по футболу видео дебют чемпионат Греции по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Ron Noiill
На скільки заслужив за сезон, стільки в кадрі і показали Зараз прибіжить дурачок і буде розказувати,що один коштує 35 ,а інший 3, але Яремчук набагато кращий форвард.
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0
LomUs17
Вот эта половинка в кадре, это Роман что ли?...
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