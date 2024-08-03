Довбик дебютировал за Рому в игре против клуба Яремчука. Сыграли вничью

Сегодня, 3 августа, состоялся товарищеский матч между римской «Ромой» и греческим «Олимпиакосом». Команды сыграли вничью 1:1.

За обе команды играют форварды сборной Украины – Артем Довбик защищает цвета «Ромы», а Роман Яремчук играет за «Олимпиакос». Довбик попал в заявку на этот матч, начал его в запасе, но вышел на поле на 46-й минуте. Роман Яремчук наблюдал за матчем в запасе.

6 августа «Рома» сыграет товарищеский матч с «Ковентри», а 10 августа Довбик и Ко встретятся с «Эвертоном», за который играет Виталий Миколенко. «Олимпиакос» следующий матч сыграет 8 августа с «Ноттингем Форест».

Товарищеские матчи. 3 августа.

Рома – Олимпиакос – 1:1

Голы: Пеллегрини, 17 - Родиней, 22.