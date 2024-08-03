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Товарищеские матчи
Рома
03.08.2024 18:00 – FT 1 : 1
Олимпиакос Пирей
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Италия
03 августа 2024, 20:17 | Обновлено 03 августа 2024, 21:08
3271
0

Довбик дебютировал за Рому в игре против клуба Яремчука. Сыграли вничью

«Волки» сыграли с «Олимпиакосом»

03 августа 2024, 20:17 | Обновлено 03 августа 2024, 21:08
3271
0
Довбик дебютировал за Рому в игре против клуба Яремчука. Сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 3 августа, состоялся товарищеский матч между римской «Ромой» и греческим «Олимпиакосом». Команды сыграли вничью 1:1.

За обе команды играют форварды сборной Украины – Артем Довбик защищает цвета «Ромы», а Роман Яремчук играет за «Олимпиакос». Довбик попал в заявку на этот матч, начал его в запасе, но вышел на поле на 46-й минуте. Роман Яремчук наблюдал за матчем в запасе.

6 августа «Рома» сыграет товарищеский матч с «Ковентри», а 10 августа Довбик и Ко встретятся с «Эвертоном», за который играет Виталий Миколенко. «Олимпиакос» следующий матч сыграет 8 августа с «Ноттингем Форест».

Товарищеские матчи. 3 августа.

Рома – Олимпиакос – 1:1
Голы: Пеллегрини, 17 - Родиней, 22.

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товарищеские матчи дебют Роман Яремчук Артем Довбик Рома Рим Олимпиакос Пирей
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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