Довбик дебютировал за Рому в игре против клуба Яремчука. Сыграли вничью
«Волки» сыграли с «Олимпиакосом»
Сегодня, 3 августа, состоялся товарищеский матч между римской «Ромой» и греческим «Олимпиакосом». Команды сыграли вничью 1:1.
За обе команды играют форварды сборной Украины – Артем Довбик защищает цвета «Ромы», а Роман Яремчук играет за «Олимпиакос». Довбик попал в заявку на этот матч, начал его в запасе, но вышел на поле на 46-й минуте. Роман Яремчук наблюдал за матчем в запасе.
6 августа «Рома» сыграет товарищеский матч с «Ковентри», а 10 августа Довбик и Ко встретятся с «Эвертоном», за который играет Виталий Миколенко. «Олимпиакос» следующий матч сыграет 8 августа с «Ноттингем Форест».
Товарищеские матчи. 3 августа.
Рома – Олимпиакос – 1:1
Голы: Пеллегрини, 17 - Родиней, 22.
Non cambia il risultato nella ripresa: #RomaOlympiacos 1-1 #ASRoma pic.twitter.com/JczCKnx8S9— AS Roma (@OfficialASRoma) August 3, 2024
👋 Artem! pic.twitter.com/6StDCezWSN— AS Roma (@OfficialASRoma) August 3, 2024
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