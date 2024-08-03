Черноморец пригласил троих легионеров

Как стало известно Sport.ua, в одесском «Черноморце» и дальше намерены использовать футболистов из других стран.

В целях замены ряда легионеров, покинувших команду в межсезонье, в ближайшее время в Одессе ожидается небольшой десант новичков. Это будут молодые игроки – крайний защитник и два вингера. Все они будут представлять разные континенты – в частности, Африку и Латинскую Америку.

По словам главного тренера «моряков» Александра Бабича, один из них африканец, но заканчивал футбольную Академию в Европе, где сейчас и играет.

«Приезда этих игроков мы ждали еще до первого матча чемпионата, однако из-за документов их появление в нашей команде откладывается на следующую неделю. Главное, чтобы они все же доехали, ведь на этих перспективных футболистов возлагаем определенные надежды», – сказал Бабич.

Ранее сообщалось, что одесский клуб недавно покинул игрок Олимпийской сборной Украины.