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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 13:41 | Обновлено 03 августа 2024, 13:48
443
0

Игрок олимпийской сборной Украины продолжит карьеру в Харькове

«Черноморец» покинул очередной футболист – Владимир Салюк

03 августа 2024, 13:41 | Обновлено 03 августа 2024, 13:48
443
0
Игрок олимпийской сборной Украины продолжит карьеру в Харькове
ФК Динамо Киев. Владимир Салюк

Среди большого количества кадровых потерь одесского «Черноморца» этим летом был и ряд ключевых игроков - Илья Путря, Максим Брагару, Зиги Бадибанга и Андрей Штогрин. Похоже, что этими исполнителями потери «моряков» из категории так называемого «золотого запаса» не ограничатся.

Как стало известно Sport.ua, защитник Владимир Салюк после возвращения из Франции, где он в составе олимпийской сборной Украины принимал участие в Играх-2024, может продолжить карьеру в другом клубе.

Об этом свидетельствует тот факт, что в Кривой Рог, где сегодня «Черноморец» сыграет матч 1-го тура чемпионата УПЛ с «Кривбассом», 22-летний футболист не приехал.

«Вчера мы выехали из Одессы, его с нами не было. Я Салюка не видел и могу сказать, что на данный момент его в лагере нашей команды нет. Более того, я даже точно не знаю, в Одессе он или нет», - подтвердил информацию главный тренер «моряков» Александр Бабич.

По нашей информации, Владимир Салюк сейчас находится в расположении перволигового «Металлиста 1925», где намерен продолжить свою карьеру.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подписал двух защитников, которые на контракте у «Шахтера».

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Владимир Салюк трансферы трансферы УПЛ Металлист 1925 Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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