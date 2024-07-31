ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух защитников. Они на контракте у Шахтера
Роман Савченко и Даниил Удод присоединились к одесской команде
Центральные защитники Роман Савченко и Даниил Удод стали игроками одесского Черноморца. Их контракты принадлежат донецкому Шахтеру.
Прошлый сезон Роман Савченко провел в Александрии, в составе которой сыграл 16 матчей. Данило Удод имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины.
В одесском клубе отметили: «Верим, что ребята смогут помочь Черноморцу в выполнении стоящих перед командой задач».
Роман Савченко родился 17 февраля 2004 года в Черниговской области. Рост – 190 см, вес – 80 кг. Начинал играть в ДЮСШ Колос (Тереховка, Черниговская область). Воспитанник академии «Шахтер» Донецк. Играл в командах: Шахтер U-19 Донецк и ФК Александрия. В Юношеской лиге УЕФА провел 7 матчей, в УПЛ и Кубке Украины – 18 игр.
Даниил Удод родился 9 марта 2004 года в Донецке. Рост – 182 см, вес – 71 кг. Воспитанник академии «Шахтер» Донецк. Играл в командах: Шахтер U-19 Донецк, Мариуполь. Аль-Айн (ОАЭ). В юношеских сборных Украины сыграл 9 матчей, забил 1 мяч.
Кроме того, юношеская команда Черноморца усилилась двумя воспитанниками одесского футбола. Центральный защитник Станислав Ярмола произвел впечатление на тренерский штаб во время летнего тренировочных сборов. Он подписал соглашение с клубом на пять лет. Еще один кандидат на место во взрослой команде – правый защитник Дмитрий Скребов.
Станислав Ярмола родился 8 мая 2006 года. Воспитанник ДЮФК Атлетик (Одесса).
Дмитрий Скребов родился 29 мая 2007 года. Воспитанник СДЮШОР «Черноморец».
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