Украина. Премьер лига30 июля 2024, 20:43 | Обновлено 30 июля 2024, 21:39
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Источник: Черноморец взял в аренду двух игроков Шахтера
Роман Савченко и Даниил Удод начнут сезон в одесском клубе
30 июля 2024, 20:43 | Обновлено 30 июля 2024, 21:39
208
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Два игрока донецкого Шахтера переходят в одесский Черноморец на правах аренды.
Руководители одесского клуба договорились с горняками о годовой аренде двух центрбеков из академии чемпионов Украины.
Центральные защитники Роман Савченко и Даниил Удод начнут сезон в Черноморце. 20-летний правша Даниил Удод может сыграть и на позиции правого защитника.
Непонятной остается судьба еще одного игрока Шахтера на просмотре в Одессе – опытного Ивана Петряка.
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