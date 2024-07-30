Источник: Черноморец взял в аренду двух игроков Шахтера

Два игрока донецкого Шахтера переходят в одесский Черноморец на правах аренды.

Руководители одесского клуба договорились с горняками о годовой аренде двух центрбеков из академии чемпионов Украины.

Центральные защитники Роман Савченко и Даниил Удод начнут сезон в Черноморце. 20-летний правша Даниил Удод может сыграть и на позиции правого защитника.

Непонятной остается судьба еще одного игрока Шахтера на просмотре в Одессе – опытного Ивана Петряка.