Черноморец может взять в аренду несколько игроков Шахтера
Среди них: Роман Савченко, Иван Петряк, Даниил Удод, Михаил Хромей
Одесский Черноморец может взять в аренду нескольких футболистов Шахтера, сообщает ТаТоТаке.
Ожидается, что одесский клуб возьмет в аренду на год у чемпионов Украины Романа Савченко. 20-летний футболист играет в амплуа левоногого центрального защитника. Последний сезон Савченко провел в аренде в Александрии (16 матчей в УПЛ за два сезона).
Еще несколько игроков Шахтера тренируются с Черноморцем. Остаться в одесской команде могут: опытный Иван Петряк, молодой центрбек Даниил Удод и опорный хавбек Михаил Хромей, последние полгода игравший в Карпатах. Удод и Савченко могут сыграть в амплуа крайних защитников.
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