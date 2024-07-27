Черноморец может взять в аренду несколько игроков Шахтера

Одесский Черноморец может взять в аренду нескольких футболистов Шахтера, сообщает ТаТоТаке.

Ожидается, что одесский клуб возьмет в аренду на год у чемпионов Украины Романа Савченко. 20-летний футболист играет в амплуа левоногого центрального защитника. Последний сезон Савченко провел в аренде в Александрии (16 матчей в УПЛ за два сезона).

Еще несколько игроков Шахтера тренируются с Черноморцем. Остаться в одесской команде могут: опытный Иван Петряк, молодой центрбек Даниил Удод и опорный хавбек Михаил Хромей, последние полгода игравший в Карпатах. Удод и Савченко могут сыграть в амплуа крайних защитников.