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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 23:41 | Обновлено 23 июля 2024, 00:13
481
0

Источник: Шахтер отдаст в аренду двух молодых игроков

Роман Савченко уйдет в «Черноморец», а Эдуард Козик усилит «Колос»

22 июля 2024, 23:41 | Обновлено 23 июля 2024, 00:13
481
0
Источник: Шахтер отдаст в аренду двух молодых игроков
ФК Александрия. Роман Савченко

Донецкий «Шахтер» нашел новые команды для двух своих футболистов, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.

20-летний Роман Савченко продолжит карьеру в одесском «Черноморце», а 21-летний Эдуард Козик усилит «Колос» из Ковалевки.

Два молодых центральных защитника провели прошлый сезон в арендах.

Роман Савченко играл в аренде в «Александрии» (14 матчей в УПЛ, без забитых голов), а Козик выступал за «Карпаты» в Первой лиге (4 матча, без голов).

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Шахтер Донецк Эдуард Козик трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Игорь Бурбас Черноморец Одесса Колос Ковалевка Александрия Карпаты Львов
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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