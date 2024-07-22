Источник: Шахтер отдаст в аренду двух молодых игроков

Донецкий «Шахтер» нашел новые команды для двух своих футболистов, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.

20-летний Роман Савченко продолжит карьеру в одесском «Черноморце», а 21-летний Эдуард Козик усилит «Колос» из Ковалевки.

Два молодых центральных защитника провели прошлый сезон в арендах.

Роман Савченко играл в аренде в «Александрии» (14 матчей в УПЛ, без забитых голов), а Козик выступал за «Карпаты» в Первой лиге (4 матча, без голов).