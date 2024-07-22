Украина. Премьер лига22 июля 2024, 23:41 | Обновлено 23 июля 2024, 00:13
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Источник: Шахтер отдаст в аренду двух молодых игроков
Роман Савченко уйдет в «Черноморец», а Эдуард Козик усилит «Колос»
22 июля 2024, 23:41 | Обновлено 23 июля 2024, 00:13
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Донецкий «Шахтер» нашел новые команды для двух своих футболистов, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.
20-летний Роман Савченко продолжит карьеру в одесском «Черноморце», а 21-летний Эдуард Козик усилит «Колос» из Ковалевки.
Два молодых центральных защитника провели прошлый сезон в арендах.
Роман Савченко играл в аренде в «Александрии» (14 матчей в УПЛ, без забитых голов), а Козик выступал за «Карпаты» в Первой лиге (4 матча, без голов).
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