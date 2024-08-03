В воскресенье, 4 августа, состоится поединок 1 тура нового сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

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«Заря»

Если болельщики луганской «Зари» привыкли к тому, что их команда постоянно финиширует в зоне еврокубков, то сезон 2023/2024 стал для них холодным душем. После того, как Патрик ван Леувен пошел на краткосрочное повышение в «Шахтер», луганский клуб не может найти тренера, который бы отвечал амбициям команды. Ненад Лалатович оказался случайным пассажиром, Валерия Кривенцова, похоже, сплавили футболисты из-за чрезмерной жесткости, поэтому сезон «Заря» заканчивала с Юрием Ковалем.

Специалист сразу сказал, что он будет возглавлять «Заря» до тех пор, пока команда не найдет нового главного тренера. Но поиск затянулся. Поэтому в новый сезон «черно-красно-белые» вступают с тем же исполняющим обязанности главного тренера, который в прошлом розыгрыше УПЛ финишировал на десятом месте.

Покинули команду в межсезонье Бутко и Чурко, которые, по слухам, «мутили воду» в печально известном матче против «Динамо», а также вратарь Жилкин, сыгравший за клуб буквально несколько минут и перешедший как раз в «Ингулец». Кроме них больше не будет в составе «Зари» Снурницына, Данченко, Мишнева, Нагнойного, Алефиренко – достаточно солидное количество.

А вот пополнение клуба получилось тоже солидным – здесь и «динамовцы» Алексей Гусев и Бенито, и молодые представители тех же киевлян Слесарь и Третьяк (пусть и подписаны они на перспективу), и легионеры Тронтель и Эскинья. К ним следует добавить Яцыка и Горбача, аренду которых из «Динамо» удалось продлить, а также центрбека Джордана, с которым после годовой аренды был подписан полноценный контракт. Также буквально накануне стало известно, что к команде присоединятся лидеры закарпатского «Миная» Вакула и Кораблин.

На сборах команда провела семь матчей, результаты получились почти симметричными – по две победы и поражения, три ничьи, но все же разница мячей в пользу «Зари» – 10:9.

В новом сезоне не удалось договориться с «Левым берегом» об аренде стадиона, поэтому домашние матчи «Заря» будет проводить на стадионе «Динамо».

«Ингулец»

После того, как Мирон Маркевич возглавил львовские Карпаты, казалось очевидным, что львовяне выиграют Первую лигу. Но потери очков в конце сезона и проигранная очная дуэль именно «Ингульцу» отбросили львовян на второе место, а петровская команда стала победителем розыгрыша.

А дальше началась мыльная опера.

Судите сами – тренер «Ингульца» Владислав Лупашко покидает команду. Президент клуба объясняет это тем, что Владислав получил предложение от более сильного клуба. Однако Лупашко оказывается во Львове, но не возглавляет первую команду «Карпат», а становится тренером U19. Между тем «Ингулец» объявляет о назначении главным тренером Желько Любеновича, который в прошлом сезоне чуть не совершил чудо с «Минаем». Тем не менее, Любенович заявил, что такое объявление – это просто мечты вслух Александра Поворознюка и он остается в «Минае». Лупашко в это время становится главным тренером «Карпат» после отставки Маркевича, а в Петрово приехал тренировать «Ингулец» Василий Кобин, который к тому не слишком удачно тренировал как раз «Минай» и харьковский «Металлист». Дальше будет интересно наблюдать.

Покинули команду вратарь Восконян, защитники Романчук и Боровский, полузащитники Кольцов и Панасенко, форвард Квасов. Их призваны заменить вышеупомянутый кипер Жилкин, защитник Виталий Дубилей, полузащитник из того же «Миная» Петько, Роман Волохатый из тернопольской «Нивы», Олег Осипенко из «Чернигова-ШВСМ», а также юниоры «Шахтера» Олег Пушкарев и Иван Лосенко. Также у «Кривбасса» арендованный центрбек Владимир Виливальд.

На сборах «Ингулец» дважды выиграл, дважды сыграл вничью и трижды проиграл с разницей мячей 7:12.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли семь матчей: +4=1-2, разница мячей 12:5 в пользу «Зари».

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Тронтель, Джордан, Эскинья, Вантух – Яцык, Башич – Бенито, Дришлюк, Антюх – Герреро

«Ингулец»: Жилкин – Шершень, Ченбай, Виливальд, Козыренко – Петько, Сад – Козак, Волохатый, Богунов – Резепов

Прогноз на противостояние

Более опытная луганская команда все же должна выиграть, но сделаем ставку на натужную минимальную победу.

4 августа, воскресенье