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Премьер-лига
Заря
04.08.2024 18:00 – FT 2 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 02:11 | Обновлено 05 августа 2024, 02:27
98
0

Василий КОБИН: «Ничья, может быть, была бы более справедливым результатом»

Главный тренер «Ингульца» – о матче 1-го тура УПЛ

05 августа 2024, 02:11 | Обновлено 05 августа 2024, 02:27
98
0
Василий КОБИН: «Ничья, может быть, была бы более справедливым результатом»
ФК Ингулец. Василий Кобин

Наставник «Ингульца» Василий Кобин подвел итоги матча с луганской «Зарей» (1:2). Новичок УПЛ упустил ничью в самой концовке встречи.

«Игра моей команды понравилась. 70 плюс-минус минут мы были на очень хорошем уровне, держали структуру. Те наработки, которые у нас были в течение сборов, работали достаточно неплохо. Мы пытались прессинговать весь матч, но нас не хватило. Класс команды сказался, потому что команда забила на последних минутах – это говорит об опыте выступлений в УПЛ.

Мы провели очень хорошие сборы. У нас были все условия, созданные для того, чтобы команда хорошо поработала. Но сборы – это сборы, а матчи и правильные действия игроков на поле – совсем другое.

Заменами «Заря» усилила игру. Мы где-то уже отдали инициативу. Моменты мы создавали. Я считаю, что были ближе к победе к 70-й минуте, а дальше… Будем исправлять ошибки и двигаться дальше. Реализация сегодня подвела ребят. Ничья, может быть, была бы более справедливым результатом. Где-то, возможно, нужно было упростить игру или затянуть время», – сказал Кобин.

В следующем туре «Ингулец» отправится в гости к «Колосу», «Заря» также сыграет на выезде – их соперником будет «Черноморец».

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Руслан Травкин Источник: УПЛ-ТВ
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