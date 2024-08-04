В воскресенье, 4 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, игра начнется в 18:00.

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В летнее межсезонье «Заря» провела семь контрольных матчей: 2 победы, 2 поражения и 3 ничьи. «Ингулец» уже выступал в УПЛ и в прошлом сезоне снова завоевал путевку в элиту украинского футбола. На сборах петровская команда также провела семь спаррингов: 2 победы, 3 поражения и 2 ничьи. Отметим, что безвыигрышная домашняя серия «Зари» в чемпионате длится 4 игры: две ничьи и два поражения.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.