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Премьер-лига
Заря
04.08.2024 18:00 – FT 2 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 19:55 | Обновлено 04 августа 2024, 19:59
977
6

Фаворит не впечатлил, но выиграл. Заря вырвала победу у Ингульца

Решающий гол луганчане забили в компенсированное время

04 августа 2024, 19:55 | Обновлено 04 августа 2024, 19:59
977
6
Фаворит не впечатлил, но выиграл. Заря вырвала победу у Ингульца

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 1 тур.

«Заря» – «Ингулец» – 2:1

Голы: Башич (16), Яцик (92) – Белоцерковец (29)

«Заря»: Турбаевский, Тронтель, Джордан, Эскинья (Нваезе, 61), Вантух (Жуниор Рейс, 83), Башич, Дришлюк (Мичин, 61), Яцик, Антюх, Герреро (Бенито, 46), Кирюханцев (Горбач, 75)

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей (Сидоренко, 87), Петько, Пятов, Волохатый, Богунов (Могильный, 79), Белоцерковец (Пушкарев, 87), Козак (Резепов, 91)

Арбитр: Михаил Райда (Иршава, Закарпатская область)

Стадион «Динамо» имени В.Лобановского (Киев)

ЗАРЯ – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 6
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roman75zpr
Для Зори это вообще достижение - выиграть в 1 туре. Бывало, что и играли неплохо, а очки теряли в начале сезона, а сейчас получилось наоборот  
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+2
Віктор Коробка
Хоч і вболіваю за Зорю, але ця гра засмутила. Дуже добре, що виграли, але по грі слабенько. Багато невиправданих втрат, не видно було Герреро, Антюха(за виключенням останнього пасу), Беніто взагалі начудив. Свій рівень показав тільки Яцик. Якщо ще Батагова продадуть, то буде дуже скрутно. 
 Але сподіваюся на відродження команди і того командного духу, який був у Зорі.
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+2
Sunrise
Ось і перший матч Зорі у сезоні. Вітаю с важкою перемогою! Я чекав цього матчу. Чекав щоб саме тут написати що вимушений покинути сайт який був в моїх закладках років 15. 
Покидаю я спорт.юа через неадекватного Матусевича, якому дали тут трибуну та ще й повноваження. Та через адміністрацію яка таких людей підтримує та покриває. Не хочу мати нічого спільного з такими людьми і не буду. 
Успіху сайту також бажати не буду, принаймні доки неадеквати будут залишатися на своїх місцях. Можу тільки подякувати і підтримати деяких авторів сайту з непопулярних видів спорту, вони - професіонали!
Хто мене знав як вболівальника Зорі - Sunrise, зауважте що тут є вже мої клони, та це мій останній допис на сайті. Дякую тим із ким вели адекватні дискусії! Хай щастить!
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+1
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Citrullus lanatus
И Динамо Луганск уже на 2-м месте.
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-6
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