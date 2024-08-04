Фаворит не впечатлил, но выиграл. Заря вырвала победу у Ингульца
Решающий гол луганчане забили в компенсированное время
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 1 тур.
«Заря» – «Ингулец» – 2:1
Голы: Башич (16), Яцик (92) – Белоцерковец (29)
«Заря»: Турбаевский, Тронтель, Джордан, Эскинья (Нваезе, 61), Вантух (Жуниор Рейс, 83), Башич, Дришлюк (Мичин, 61), Яцик, Антюх, Герреро (Бенито, 46), Кирюханцев (Горбач, 75)
«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей (Сидоренко, 87), Петько, Пятов, Волохатый, Богунов (Могильный, 79), Белоцерковец (Пушкарев, 87), Козак (Резепов, 91)
Арбитр: Михаил Райда (Иршава, Закарпатская область)
Стадион «Динамо» имени В.Лобановского (Киев)
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Але сподіваюся на відродження команди і того командного духу, який був у Зорі.
Покидаю я спорт.юа через неадекватного Матусевича, якому дали тут трибуну та ще й повноваження. Та через адміністрацію яка таких людей підтримує та покриває. Не хочу мати нічого спільного з такими людьми і не буду.
Успіху сайту також бажати не буду, принаймні доки неадеквати будут залишатися на своїх місцях. Можу тільки подякувати і підтримати деяких авторів сайту з непопулярних видів спорту, вони - професіонали!
Хто мене знав як вболівальника Зорі - Sunrise, зауважте що тут є вже мої клони, та це мій останній допис на сайті. Дякую тим із ким вели адекватні дискусії! Хай щастить!