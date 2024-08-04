Заря – Ингулец – 2:1. Победный мяч Яцыка на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги
4 августа в 18:00 прошел матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Заря» Луганск и «Ингулец» Петрово.
Команды встретятся в Киеве на стадионе Динамо им Лобановского.
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Заря вырвала победу у Ингульца в компенсированное время со счетом 2:1
В первом тайме луганскую команду вывел вперед Яков Башич, а затем сравнял счет Владимир Белоцерковец.
Заря на последних минутах матча вырвала три очка, победный гол забил Александр Яцык.
🏆 УПЛ. 1-й тур, 4 августа
Киев. Стадион Динамо им. В. Лобановского
Заря Луганск – Ингулец Петрово – 2:1
Голи: Башич, 16, Яцык, 90+2 – Белоцерковец, 29
Видео голов и обзор матча
События матча
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