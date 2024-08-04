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  4. Заря – Ингулец – 2:1. Победный мяч Яцыка на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Заря
04.08.2024 18:00 – FT 2 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 21:23 | Обновлено 04 августа 2024, 21:47
209
1

Заря – Ингулец – 2:1. Победный мяч Яцыка на 90+2 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги

04 августа 2024, 21:23 | Обновлено 04 августа 2024, 21:47
209
1
Заря – Ингулец – 2:1. Победный мяч Яцыка на 90+2 мин. Видео голов и обзор
УПЛ

4 августа в 18:00 прошел матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Заря» Луганск и «Ингулец» Петрово.

Команды встретятся в Киеве на стадионе Динамо им Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря вырвала победу у Ингульца в компенсированное время со счетом 2:1

В первом тайме луганскую команду вывел вперед Яков Башич, а затем сравнял счет Владимир Белоцерковец.

Заря на последних минутах матча вырвала три очка, победный гол забил Александр Яцык.

🏆 УПЛ. 1-й тур, 4 августа

Киев. Стадион Динамо им. В. Лобановского

Заря Луганск – Ингулец Петрово – 2:1

Голи: Башич, 16, Яцык, 90+2 – Белоцерковец, 29

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Заря).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Белоцерковец (Ингулец).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Яков Башич (Заря).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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pahentrahen
бандюгана обоссаного поворознюка попустили)
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