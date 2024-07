Романо: Довбик беседовал с тренером и легендой гранда Серии А

Главный тренер и легендарный в прошлом игрок римской «Ромы» Даниэле Де Росси провел телефонный разговор с украинским нападающим каталонской «Жироны» Артемом Довбиком, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня, 25 июля, «волки» будут вести переговоры с агентом 27-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Артем Довбык провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что кроме «Ромы» и «Атлетико» Артем Довбик серьезно заинтересовал «Вест Хэм».

