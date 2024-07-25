Арсенал подпишет защитника из Болоньи на 5 лет. Зинченко близок к уходу?

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию 22-летнего итальянского защитника Риккардо Калафьори из «Болоньи».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Источник утверждает, что Калафьори заключит соглашение с «канонирами» на 5 лет и будет получать по 4 миллиона евро за сезон.

Романо утверждает, что «Арсенал» и «Болонья» приступили к обмену необходимыми документами для завершения сделки. Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро + 5 миллионов бонусами. Футболист пройдет медицинское обследование в США, где сейчас подопечные Микеля Артеты проводят учебно-тренировочные сборы.

Интересно, что Калафьори в прошлом сезоне и на Евро-2024 в составе сборной Италии выступал на позиции центрального защитника, но основным амплуа для него является защита левого фланга. Именно на эту позицию руководство лондонского коллектива и планирует подписать итальянца, тем самым заменив украинца Александра Зинченко, а также Якуба Кивиора и Кирана Тирни.

Ранее была информация, что в случае подписания Калафьори, «Арсенал» будет готов выставить Зинченко на трансфер.

В кампании 2023/24 на счету Риккардо 2 гола и 5 ассистов в 37 матчах за «Болонью» во всех турнирах.

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