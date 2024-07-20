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Англия
20 июля 2024, 13:49 | Обновлено 20 июля 2024, 14:06
255
0

Арсенал и Болонья согласовали условия трансфера защитника сборной Италии

Риккардо Калафьори в шаге от перехода в «Арсенал»

20 июля 2024, 13:49 | Обновлено 20 июля 2024, 14:06
255
0
Арсенал и Болонья согласовали условия трансфера защитника сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Лишь вчера сообщалось о том, что переговоры между «Болоньей» и «Арсеналом» по поводу трансфера Риккардо Калафьори поставлены на паузу из-за того, что клубы не могут согласовать условия сделки.

Однако сегодня Фабрицио Романо сообщил о том, что клубы наконец-то договорились. «Арсенал» заплатит за игрока 40 миллионов плюс 5 миллионов бонусов и процент от следующей продажи игрока.

50% от суммы трансфера достанутся предыдущему клубу Калафьори, «Базелю», и сейчас «Болонья» согласовывает со швейцарским клубом условия выплаты этой суммы.

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Риккардо Калафьори Арсенал Лондон Болонья трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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