Арсенал и Болонья согласовали условия трансфера защитника сборной Италии

Лишь вчера сообщалось о том, что переговоры между «Болоньей» и «Арсеналом» по поводу трансфера Риккардо Калафьори поставлены на паузу из-за того, что клубы не могут согласовать условия сделки.

Однако сегодня Фабрицио Романо сообщил о том, что клубы наконец-то договорились. «Арсенал» заплатит за игрока 40 миллионов плюс 5 миллионов бонусов и процент от следующей продажи игрока.

50% от суммы трансфера достанутся предыдущему клубу Калафьори, «Базелю», и сейчас «Болонья» согласовывает со швейцарским клубом условия выплаты этой суммы.