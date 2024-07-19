Переговоры Арсенала по трансферу Калафьори поставлены на паузу

Переговоры между «Арсеналом» и «Болоньей» по поводу трансфера защитника сборной Италии Риккардо Калафьори поставлены на паузу. Об этом сообщает британское издание The Times.

По их информации, стороны не могут договориться по поводу стоимости трансфера. «Арсенал» попытался включить в сделку Якуба Кивёра, однако сам польский защитник хочет перейти в другой итальянский клуб – «Милан».

Личный контракт с Калафьори «Арсенал» согласовал еще в начале июля. В последнее время в борьбу за игрока включился «Реал».