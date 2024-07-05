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Англия
05 июля 2024, 17:37 |
1287
2

Арсенал согласовал личный контракт с одним из открытий Евро-2024

Риккардо Калафьори близок к уходу из «Болоньи»

05 июля 2024, 17:37 |
1287
2
Арсенал согласовал личный контракт с одним из открытий Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

«Арсенал» согласовал условия личного контракта с центральным защитником «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, соглашение будет рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.

Соглашения с «Болоньей» по сумме трансфера пока что нет. Ожидается, что клубы сойдутся на сумме в 50-55 миллионов евро. Ранее предложение «Канониров» в размере 47 миллионов было отклонено.

50% от суммы трансфера достанется предыдущему клубу Калафьори, швейцарскому «Базелю».

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Риккардо Калафьори Арсенал Лондон Болонья трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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Saar
Супер талановитий захисник! Я не хотів, щоб він йшов в АПЛ, але якщо туди, то тільки Арсенал!
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