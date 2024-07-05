Арсенал согласовал личный контракт с одним из открытий Евро-2024
Риккардо Калафьори близок к уходу из «Болоньи»
«Арсенал» согласовал условия личного контракта с центральным защитником «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, соглашение будет рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.
Соглашения с «Болоньей» по сумме трансфера пока что нет. Ожидается, что клубы сойдутся на сумме в 50-55 миллионов евро. Ранее предложение «Канониров» в размере 47 миллионов было отклонено.
50% от суммы трансфера достанется предыдущему клубу Калафьори, швейцарскому «Базелю».
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