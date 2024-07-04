Италия04 июля 2024, 09:58 | Обновлено 04 июля 2024, 10:06
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Арсеналу отказали. «Канониры» получили отказ по защитнику сборной Италии
Лондонский клуб хочет подписать Риккардо Калафьори
04 июля 2024, 09:58 | Обновлено 04 июля 2024, 10:06
256
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Лондонский «Арсенал» получил отказ от итальянской «Болоньи» относительно трансфера защитника сборной Италии Риккардо Калафьори.
«Канониры» якобы предложили за 22-летнего игрока 47 млн евро. «Болонья» рассчитывает на сумму не меньше 50 млн евро. Переговоры между сторонами продолжаются.
Ранее сообщалось, что за Калафьори также следят «Челси», «Ювентус» и «Реал».
Ранее сообщалось, что Риккардо Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии после матча с командой Испании (0:1) в группе чемпионата Европы.
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