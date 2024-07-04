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  4. Арсеналу отказали. «Канониры» получили отказ по защитнику сборной Италии
Италия
04 июля 2024, 09:58 | Обновлено 04 июля 2024, 10:06
256
0

Арсеналу отказали. «Канониры» получили отказ по защитнику сборной Италии

Лондонский клуб хочет подписать Риккардо Калафьори

04 июля 2024, 09:58 | Обновлено 04 июля 2024, 10:06
256
0
Арсеналу отказали. «Канониры» получили отказ по защитнику сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Лондонский «Арсенал» получил отказ от итальянской «Болоньи» относительно трансфера защитника сборной Италии Риккардо Калафьори.

«Канониры» якобы предложили за 22-летнего игрока 47 млн евро. «Болонья» рассчитывает на сумму не меньше 50 млн евро. Переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее сообщалось, что за Калафьори также следят «Челси», «Ювентус» и «Реал».

Ранее сообщалось, что Риккардо Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии после матча с командой Испании (0:1) в группе чемпионата Европы.

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Риккардо Калафьори Арсенал Лондон Болонья
Юрій Остроумов Источник: Corriere dello Sport
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