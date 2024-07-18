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Италия
18 июля 2024, 23:04 |
382
0

Реал нацелился на защитника, которого хочет купить Арсенал

Риккардо Калафьори может стать игроком «королевского клуба» уже этим летом

18 июля 2024, 23:04 |
382
0
Реал нацелился на защитника, которого хочет купить Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Мадридский «Реал» планирует усилить оборону этим летом. Ранее мадридцы следили за Лени Йоро, однако француз выбрал «Манчестер Юнайтед».

«Галактикос» теперь попытаются приобрести Риккардо Калафьори, который прошлый сезон провел за «Болонью», а на Евро-2024 себя проявил выступлениями за сборную Италии. Руководство «Реала» сейчас активно обсуждает кандидатуру Калафьори и готовится предпринять серьезные шаги по трансферу итальянца.

Калафьори провел в прошлом сезоне за «Болонью» во всех турнирах 37 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласовал личный контракт с Калафьори.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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