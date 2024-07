Трабзонспор нашел альтернативу Яремчуку, но все еще ждет ответ украинца

Турецкий «Трабзонспор» все еще ждет ответ украинского нападающего бельгийского «Брюгге» Романа Яремчука, сообщает журналист Саша Тавальери.

Однако, по информации источника, клуб уже начал поиск альтернатив 28-летнему футболисту.

Основным вариантом является выкуп арендованного в прошлом сезоне Пола Онуачу из «Саутгемптона», но на данный момент «святые» просят за нигерийского форварда слишком много денег.

В сезоне 2023/24 Роман Яремчук на правах аренды провел 29 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Брюгге» согласился продать Романа Яремчука в «Трабзонспор».

Infos #Trabzonspor :

