Новичок Динамо, победы Свитолиной и Ястремской, состав Ротаня на Олимпиаду
Главные новости за 3 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 июля.
1А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
Валентин Рубчинский продолжит карьеру в Киеве
1Б. РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ
Новичок киевской команды дал первое интервью пресс-службе клуба
1В. Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского
Transfermarkt сообщает, что сумма перехода составила 1 миллион евро
2А. Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Элина в трех тяжелых сетах переиграла Магду Линетт
2Б. Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024
Даяна не без проблем переиграла Варвару Грачеву во 2-м раунде травяного мейджора
2В. Выиграла сет, но проиграла матч. Стародубцева вылетела из Уимблдона-2024
Юлия в трех партиях уступила Лулу Сан в 1/32 финала мейджора
3. Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
Тренер сделал свой выбор на важный турнир
4. ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги нашел новый клуб
Легендарный 50-летний экс-форвард будет работать в ФК «Пиза»
5А. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо и сборной Украины покинул ЛНЗ
Рыбалка стал свободным агентом
5Б. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал основного хавбека Зари
Вячеслав Чурко продолжит карьеру в Первой лиге
6А. Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Как ни странно, но главным претендентом на чемпионство все еще является Англия!
6Б. Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Opta обновила шансы сборных на триумф перед стартом 1/4 финала ЧЕ
7А. Шахтер в ближайшее время подпишет хорватского хавбека Вольфсбурга
Бартоль Франьич продолжит карьеру в УПЛ
7Б. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко
Марлон будет выступать за «Аль-Айн»
8А. Трансфер одного из топ-бомбардиров УПЛ в Динамо сорвался. Известна причина
Эдуардо Герреро вряд ли перейдет в киевский клуб
8Б. Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Футболист хочет в АПЛ
9А. Результативный спарринг. Черноморец и винницкая Нива сыграли вничью
У команды Второй лиги отличились Александр Мельник и Артур Загорулько
9Б. Вирт против бывшей команды. Верес обыграл Звягель в товарищеском матче
У хозяев голы забили Руслан Степанюк, Виталий Дахновский, Марко Мрвальевич
9В. Львовские Карпаты в спарринге уверенно обыграли Минай
Голы у победителей забили Тарас Сакив, Павел Полегенько, Вадим Сидун
9Г. Сухая ничья. Металлист и Буковина не определили победителя
Контрольный матч завершился нулевой ничьей
9Д. Результативная ничья. Рух не смог обыграть венгерский Кечкемет
Львовяне провели свой первый спарринг на предсезонных сборах в Словении
10А. Свободные агенты и трейды в НХЛ: оценка главных переходов в Лиге
Смелость Нэшвилла, ситуация в Вашингтоне и Питтсбурге, проблемы Эдмонтона
10Б. Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Алексей Сливченко – о продаже «горняками» Дениля Кастильо в «Мидтьюлланд»
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