Новичок Динамо, победы Свитолиной и Ястремской, состав Ротаня на Олимпиаду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 июля.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1

Валентин Рубчинский продолжит карьеру в Киеве

1Б. РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ

Новичок киевской команды дал первое интервью пресс-службе клуба

1В. Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского

Transfermarkt сообщает, что сумма перехода составила 1 миллион евро

2А. Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне

Элина в трех тяжелых сетах переиграла Магду Линетт

2Б. Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024

Даяна не без проблем переиграла Варвару Грачеву во 2-м раунде травяного мейджора

2В. Выиграла сет, но проиграла матч. Стародубцева вылетела из Уимблдона-2024

Юлия в трех партиях уступила Лулу Сан в 1/32 финала мейджора

3. Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду

Тренер сделал свой выбор на важный турнир

4. ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги нашел новый клуб

Легендарный 50-летний экс-форвард будет работать в ФК «Пиза»

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо и сборной Украины покинул ЛНЗ

Рыбалка стал свободным агентом

5Б. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал основного хавбека Зари

Вячеслав Чурко продолжит карьеру в Первой лиге

6А. Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала

Как ни странно, но главным претендентом на чемпионство все еще является Англия!

6Б. Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Opta обновила шансы сборных на триумф перед стартом 1/4 финала ЧЕ

7А. Шахтер в ближайшее время подпишет хорватского хавбека Вольфсбурга

Бартоль Франьич продолжит карьеру в УПЛ

7Б. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в экс-клуб Реброва и Ярмоленко

Марлон будет выступать за «Аль-Айн»

8А. Трансфер одного из топ-бомбардиров УПЛ в Динамо сорвался. Известна причина

Эдуардо Герреро вряд ли перейдет в киевский клуб

8Б. Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина

Футболист хочет в АПЛ

9А. Результативный спарринг. Черноморец и винницкая Нива сыграли вничью

У команды Второй лиги отличились Александр Мельник и Артур Загорулько

9Б. Вирт против бывшей команды. Верес обыграл Звягель в товарищеском матче

У хозяев голы забили Руслан Степанюк, Виталий Дахновский, Марко Мрвальевич

9В. Львовские Карпаты в спарринге уверенно обыграли Минай

Голы у победителей забили Тарас Сакив, Павел Полегенько, Вадим Сидун

9Г. Сухая ничья. Металлист и Буковина не определили победителя

Контрольный матч завершился нулевой ничьей

9Д. Результативная ничья. Рух не смог обыграть венгерский Кечкемет

Львовяне провели свой первый спарринг на предсезонных сборах в Словении

10А. Свободные агенты и трейды в НХЛ: оценка главных переходов в Лиге

Смелость Нэшвилла, ситуация в Вашингтоне и Питтсбурге, проблемы Эдмонтона

10Б. Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом

Алексей Сливченко – о продаже «горняками» Дениля Кастильо в «Мидтьюлланд»