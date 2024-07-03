Результативный спарринг. Черноморец и винницкая Нива сыграли вничью

Винницкая «Нива», выступающая во Второй лиге, разошлась миром в спарринге с командой УПЛ «Черноморец».

После кардинального омоложения состава «Нивы» винничане сыграли против команды УПЛ еще лучше, чем в прошлом. Тогда против «Черноморца» было зафиксировано поражение винницкой команды (1:2). А сейчас нивцам удалось сыграть вничью (2:2).

Винницкая команда в середине тайма вышла вперед – после подключения к атаке левого защитника Александра Мельника у него срезался мяч. Вместо передачи в штрафную кожаную неожиданно залетел в ворота – 0:1 на 25-й минуте.

Однако вскоре после потери мяча в середине поля хозяева поля с далекого расстояния перебросили голкипера и сравняли счет почти с центра. До перерыва молодой вратарь «Нивы» допустил еще одну ошибку – неудачно выбил мяч, и одесситы реализовали выход один на один. Винничане могли также забивать, но Загорулько и Петленко не реализовали выходы один на один с вратарем. Был голевой момент и у Рогульского.

После перерыва за Ниву вышла и играла преимущественно молодежь. Но она проявила себя хорошо. На 70-й минуте острую передачу отдал Вадим Панасюк. Ею воспользовался играющий президент «Нивы» Артур Загорулько. Он благодаря индивидуальному мастерству обыграл защитника и вратаря и выровнял положение – 2:2.

Главный тренер «Нивы» Юрий Ярошенко: «Результатом и действиями на поле доволен. Особенно – первым таймом. Там была с нашей стороны агрессивная игра в атаке и неплохая – в обороне. Было создано немало моментов, но не хватило мастерства в завершающей стадии. На ход событий во втором тайме повлияли жара и усталость игроков после тяжелого 5-часового переезда в Одессу. Но ребята выдержали, молодцы».

Защитник «Нивы» Александр Мельник: «Матч в целом можно считать удачным. У нас были еще голевые моменты, но мы не пользовались ими. Насчет гола. Я отобрал мяч и должен был делать прострел в штрафную. Но он, к счастью, срезался в ворота соперника. Нрав был на моей стороне. Вообще рад выступать в таких интересных матчах и против столь серьезного соперника. Также радуюсь забитому мячу».

Следующую контрольную игру винницкая «Нива» проведет 5 июля в 18:00, соперником будет любительский ФК «Орловка», игра пройдет на НТВ «Нива».

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Товарищеский матч. Одесса, 3 июля

Черноморец Одесса – Нива Винница – 2:2

Голы (у гостей): Мельник, 25, Загорулько, 70