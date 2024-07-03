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Украина. Первая лига
03 июля 2024, 13:45 | Обновлено 03 июля 2024, 13:52
854
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал основного хавбека Зари

Вячеслав Чурко продолжит карьеру в Первой лиге

03 июля 2024, 13:45 | Обновлено 03 июля 2024, 13:52
854
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал основного хавбека Зари
ФК Металлист 1925. Вячеслав Чурко

Харьковский «Металлист 1925», который по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ, официально сообщил о подписании полузащитника луганской «Зари» Вячеслава Чурко.

Контракт с 31-летним полузащитником рассчитан на два года – до лета 2026 года. Он будет выступать под 11-м номером.

Чурко перешел в «Металлист 1925» на правах свободного агента – его контракт с «Зарей» истек. В прошлом сезоне хавбек провел за луганский клуб 25 матчей и сделал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» покинет капитан команды Артем Габелок.

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Вячеслав Чурко Металлист 1925 Заря Луганск свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Металлист 1925
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