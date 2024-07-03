ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал основного хавбека Зари

Харьковский «Металлист 1925», который по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ, официально сообщил о подписании полузащитника луганской «Зари» Вячеслава Чурко.

Контракт с 31-летним полузащитником рассчитан на два года – до лета 2026 года. Он будет выступать под 11-м номером.

Чурко перешел в «Металлист 1925» на правах свободного агента – его контракт с «Зарей» истек. В прошлом сезоне хавбек провел за луганский клуб 25 матчей и сделал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» покинет капитан команды Артем Габелок.