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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 21:48 | Обновлено 03 июля 2024, 21:51
1019
1

РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ

Новичок киевской команды дал первое интервью пресс-службе клуба

03 июля 2024, 21:48 | Обновлено 03 июля 2024, 21:51
1019
1
РУБЧИНСКИЙ – про быстрый переход в Динамо, номер, неожиданного кумира и ЛЧ
ФК Днепр-1

3 июля киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 22-летнего хавбека Валентина Рубчинского из «Днепра-1».

Рубчинский дал свое первое интервью в качестве игрока киевлян, пообщавшись с пресс-службой команды:

– Честно говоря, было неожиданно получить приглашение от такого клуба, но я особо не колебался и с радостью согласился перейти в «Динамо». Сегодня вечером уже провел первую тренировку с командой. И партнеры, и тренерский штаб очень хорошо встретили меня и приняли команду. Теперь буду работать, чтобы оправдать доверие и играть в основном составе бело-синих.

– Занимался ли в отпуске? Сейчас сразу включаешься в работу в основной группе?

– Да, занимался индивидуально, но нагрузки, конечно, были не такими, как у ребят с начала подготовительного периода. Буду тренироваться и постепенно догонять партнеров, чтобы выйти с ними на один уровень физических кондиций.

– Этим летом к «Динамо» также присоединился твой одноклубник по «Днепру-1» Александр Пихаленок. Это тоже повлияло на твой выбор в пользу «Динамо»? Советовался ли с Александром перед тем, как принять предложение?

– В принципе, времени не было, чтобы совещаться, поскольку все произошло довольно быстро. Но действительно вместе с Сашей гораздо комфортнее будет адаптироваться в «Динамо» и привыкать к бытовой жизни на новом месте.

– Знаком ли с кем-то еще из динамовцев?

– Да, конечно, со многими выступали в молодежной сборной, так что с ними очень хорошо общаемся. С другими также неоднократно пересекались на футбольном поле, так что друг друга знаем.

– Ты провел два полных сезона за «Днепр-1» на высоком уровне, выступал в еврокубках. Удалось ли набраться опыта и уверенности за это время?

– Да конечно. Вместе с командой мы боролись за самые высокие места в чемпионате Украины, выступали на международной арене. Поэтому этот период, безусловно, пошел мне только в плюс в плане карьеры.

– «Динамо» будет начинать свой путь в еврокубках по квалификации Лиги чемпионов. Возможность сыграть на групповой стадии престижного клубного турнира добавляет мотивации работать на максимуме?

– Конечно, «Динамо» всегда борется за самые высокие места и ставит перед собой самые высокие задачи во всех турнирах, в которых участвует – и выступление в групповой стадии Лиги чемпионов является одной из них. Команда заслуживает играть против топ-клубов Европы, и приложим все усилия, чтобы квалифицироваться в групповую стадию.

– Какая твоя любимая позиция на поле и кого видишь своими основными конкурентами в «Динамо» на ней?

– Люблю играть в центре поля, действовать как на атаку, так и на оборону. Что касается конкурентов, то в «Динамо» собраны в центре поля сильные футболисты, кого-то одного выделить не могу, так что интересно будет проверить себя на их фоне.

– А в мировом футболе на кого равняешься на своей позиции?

– Очень нравится, как играет Тьягу Алькантара. У него немного не сложилось в «Ливерпуле», но по индивидуальным качествам это очень сильный футболист.

– Определился ли уже с игровым номером?

– Да, выбрал 15-й. Особых пожеланий не было, этот оказался свободным. Знаю, что под ним раньше в «Динамо» выступал Виктор Цыганков, который был лидером команды. Поэтому надеюсь стать столь же важным игроком для киевского клуба.

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Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Pavel_i_CO
Ласкаво просимо до Києва. Шикарна банда у нас вимальовується, але з декількома гравцями центра поля доведеться попрощатися, бо у нас гравців вже більше, ніж на дві команди і це без молоді з Ю19, яка виграла минулий юнацький чемпіонат
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