Италия03 июля 2024, 21:18 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги нашел новый клуб
Легендарный 50-летний экс-форвард будет работать в ФК «Пиза»
03 июля 2024, 21:18 |
1595
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Легендарный 50-летний экс-форвард Филиппо Индзаги официально стал главным тренером итальянской «Пизы».
Контракт рассчитан до лета 2026 года.
Предыдущим местом работы Индзаги-старшего была «Салернитана», где он проработал с октября 2023 по февраль 2024 года.
Сезон 2023/24 «Пиза» завершила сезон на 13-м месте в турнирной таблице Серии В.
Welcome under the Leaning Tower, F. Inzaghi! ⚔️🖤💙#pisa #pisasc #ForzaPisa pic.twitter.com/WMlEYtF4uG— Pisa Sporting Club (@PisaSC) July 3, 2024
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