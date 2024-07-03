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Италия
03 июля 2024, 21:18 |
1595
0

ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги нашел новый клуб

Легендарный 50-летний экс-форвард будет работать в ФК «Пиза»

03 июля 2024, 21:18 |
1595
0
ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги

Легендарный 50-летний экс-форвард Филиппо Индзаги официально стал главным тренером итальянской «Пизы».

Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Предыдущим местом работы Индзаги-старшего была «Салернитана», где он проработал с октября 2023 по февраль 2024 года.

Сезон 2023/24 «Пиза» завершила сезон на 13-м месте в турнирной таблице Серии В.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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