ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги нашел новый клуб

Легендарный 50-летний экс-форвард Филиппо Индзаги официально стал главным тренером итальянской «Пизы».

Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Предыдущим местом работы Индзаги-старшего была «Салернитана», где он проработал с октября 2023 по февраль 2024 года.

Сезон 2023/24 «Пиза» завершила сезон на 13-м месте в турнирной таблице Серии В.