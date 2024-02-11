ОФИЦИАЛЬНО. Со дна не поднял. Салернитана уволила Филиппо Индзаги

Аутсайдер итальянской Серии А, «Салернитана», объявил о расставании с главным тренером Филиппо Индзаги.

«Футбольный клуб «Салернитана» официально сообщает, что освободила г-на Филиппо Индзаги от должности тренера первой команды. Поблагодарив его за преданность своему делу, клуб желает специалисту профессиональных успехов в продолжении карьеры», – говорится в коротком сообщении на официальном сайте клуба.

Отметим, что Филиппо Индзаги возглавил «Салернитану» 10 октября прошлого года, сменив на посту Паулу Соузу. Правда, помочь клубу из Салерно подняться со дна не смог – на данный момент «Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице, отставая на шесть очков от «спасительной» 17-й позиции.