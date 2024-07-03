Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сухая ничья. Металлист и Буковина не определили победителя
Товарищеские матчи
Металлист
03.07.2024 17:00 – FT 0 : 0
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 июля 2024, 21:59 | Обновлено 03 июля 2024, 22:11
90
0

Сухая ничья. Металлист и Буковина не определили победителя

Контрольный матч завершился нулевой ничьей

03 июля 2024, 21:59 | Обновлено 03 июля 2024, 22:11
90
0
Сухая ничья. Металлист и Буковина не определили победителя
ФК Металлист. Фото с матча

В среду, 3 июля прошел контрольный матч между харьковским «Металлистом» и черновицкой «Буковиной». Поединок завершился со счетом 0:0.

Матч активнее начали харьковчане, однако созданные ими в начале встречи полумоменты не доставили никаких трудностей обороне «желто-черных». После стартовой активности «Металлиста» футболисты «Буковины» взяли игру под свой контроль, хотя первая половина тайма запомнилась разве что многочисленными фолами в центре поля, которые существенно влияли на игровой ритм.

На 35-й минуте матча Новотрясов неплохо отдал передачу со своей половины поля на ход Гирному, но защитник «Металлиста» сыграл надежно, не позволив Максиму зацепиться за мяч в штрафной площадке – в итоге черновчане заработали в этом эпизоде лишь право на угловой, розыгрыш которого оказался неудачным. В следующей атаке уже Гирный технично обыграл защитника и элегантно ассистировал на ход Бойчуку, который ворвался по центру в штрафную соперника, впрочем Богдану не удалось нанести удар по воротам – вратарь «Металлиста» своевременно сыграл на опережение. Во второй половине тайма «желто-черные» уверенно контролировали мяч, но к каким-то острым моментам у ворот «Металлиста» это не привело – на 15-минутный отдых футболисты обеих команд ушли при «сухом» счете.

В перерыве тренерский штаб «желто-черных» провел целый ряд замен. Сразу в начале второго тайма команды обменялись полумоментами. Сначала Будняк на скорости сместился с правого фланга в центр и отпасовал в штрафную на Андрейчука, которому не удалось как следует обработать мяч, чтобы нанести удар с выгодной позиции, после чего атакой левым флангом ответили подопечные Анищенко – после опасного прострела Исаенко во вратарскую площадку сферой завладел Каневцев.

У заключительные 20 минут матча подопечные Валерия Кривенцова активно комбинировали на чужой половине поля, владели территориальным и игровым преимуществом, но конвертировать свои моменты в голы «желто-черным» так и не удалось. На 72 минуте Данило Голуб обыграл двух игроков «Металлиста», на скорости сместившись с левого фланга в центральную зону, но с 25-ти метров пробил неточно. А еще через три минуты «Буковина» создала по-настоящему голевой момент: Арсений Килевый отдал разрезающую передачу на Романа Бодню, который ворвался в штрафную площадку и технично пробил в ближний угол - харьковчан от пропущенного гола спас сейв Рыбака! Незадолго до финального свистка главный арбитр мог назначать пенальти в ворота «Металлиста» – после прострела Бодни с правого фланга мяч попал в руку Цвиренко в штрафной площадке, а еще через несколько минут нанести удар Килевому с выгодной позиции в последний момент помешал защитник.

Товарищеский матч. 3 июля

«Металлист» – «Буковина» – 0:0

«Металлист»: Владислав Рыбак (Павел Плетнев, 79), Александр Мизюк (Егор Шерстюк, 55), Виталий Федорив (Алексей Горяинов, 46), Богдан Порох (Владислав Бабков, 55), Даниэль Вернаттус, Даниил Приходько (Егор Абрамов, 46), Денис Подручный (Александр Цвиренко, 65), Максим Багачанский (Роман Горенко, 75), Евгений Исаенко (Максим Ориховский, 55), Данило Кайдалов (Илья Грищенко, 75), Петр Луцив (Даниил Тепляков, 65)

«Буковина» (1 тайм): Пономаренко, Бусько, Дудник (Новотрясов, 33), Лопиренок, Морговский, Панчишин (Пець, 33), Глущук (Будняк, 30), Тищенко, Гончарук, Бойчук, Гирный.

«Буковина» (2 тайм): Каневцев, Шинкаренко, Новотрясов (игрок на просмотре, 61), Азизов, Рудавский, Пець (Кольцов, 61), Бодня, Килевый, Голуб, Будняк (Гора, 61), Андрейчук.

По теме:
Результативная ничья. Рух не смог обыграть венгерский Кечкемет
Львовские Карпаты в спарринге уверенно обыграли Минай
Карпаты – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Первая лига Украины Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Буковина Черновцы
Алексей Тиньков Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Футбол | 03 июля 2024, 08:01 8
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала

Как ни странно, но главным претендентом на чемпионство все еще является Англия!

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 03 июля 2024, 07:29 23
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского
Футбол | 03.07.2024, 20:55
Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского
Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Теннис | 03.07.2024, 18:10
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Футбол | 03.07.2024, 06:23
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
02.07.2024, 07:46 7
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 3
Футбол
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
02.07.2024, 12:43 2
Бокс
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 5
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем