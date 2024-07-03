Сухая ничья. Металлист и Буковина не определили победителя

В среду, 3 июля прошел контрольный матч между харьковским «Металлистом» и черновицкой «Буковиной». Поединок завершился со счетом 0:0.



Матч активнее начали харьковчане, однако созданные ими в начале встречи полумоменты не доставили никаких трудностей обороне «желто-черных». После стартовой активности «Металлиста» футболисты «Буковины» взяли игру под свой контроль, хотя первая половина тайма запомнилась разве что многочисленными фолами в центре поля, которые существенно влияли на игровой ритм.

На 35-й минуте матча Новотрясов неплохо отдал передачу со своей половины поля на ход Гирному, но защитник «Металлиста» сыграл надежно, не позволив Максиму зацепиться за мяч в штрафной площадке – в итоге черновчане заработали в этом эпизоде лишь право на угловой, розыгрыш которого оказался неудачным. В следующей атаке уже Гирный технично обыграл защитника и элегантно ассистировал на ход Бойчуку, который ворвался по центру в штрафную соперника, впрочем Богдану не удалось нанести удар по воротам – вратарь «Металлиста» своевременно сыграл на опережение. Во второй половине тайма «желто-черные» уверенно контролировали мяч, но к каким-то острым моментам у ворот «Металлиста» это не привело – на 15-минутный отдых футболисты обеих команд ушли при «сухом» счете.

В перерыве тренерский штаб «желто-черных» провел целый ряд замен. Сразу в начале второго тайма команды обменялись полумоментами. Сначала Будняк на скорости сместился с правого фланга в центр и отпасовал в штрафную на Андрейчука, которому не удалось как следует обработать мяч, чтобы нанести удар с выгодной позиции, после чего атакой левым флангом ответили подопечные Анищенко – после опасного прострела Исаенко во вратарскую площадку сферой завладел Каневцев.



У заключительные 20 минут матча подопечные Валерия Кривенцова активно комбинировали на чужой половине поля, владели территориальным и игровым преимуществом, но конвертировать свои моменты в голы «желто-черным» так и не удалось. На 72 минуте Данило Голуб обыграл двух игроков «Металлиста», на скорости сместившись с левого фланга в центральную зону, но с 25-ти метров пробил неточно. А еще через три минуты «Буковина» создала по-настоящему голевой момент: Арсений Килевый отдал разрезающую передачу на Романа Бодню, который ворвался в штрафную площадку и технично пробил в ближний угол - харьковчан от пропущенного гола спас сейв Рыбака! Незадолго до финального свистка главный арбитр мог назначать пенальти в ворота «Металлиста» – после прострела Бодни с правого фланга мяч попал в руку Цвиренко в штрафной площадке, а еще через несколько минут нанести удар Килевому с выгодной позиции в последний момент помешал защитник.

Товарищеский матч. 3 июля



«Металлист» – «Буковина» – 0:0

«Металлист»: Владислав Рыбак (Павел Плетнев, 79), Александр Мизюк (Егор Шерстюк, 55), Виталий Федорив (Алексей Горяинов, 46), Богдан Порох (Владислав Бабков, 55), Даниэль Вернаттус, Даниил Приходько (Егор Абрамов, 46), Денис Подручный (Александр Цвиренко, 65), Максим Багачанский (Роман Горенко, 75), Евгений Исаенко (Максим Ориховский, 55), Данило Кайдалов (Илья Грищенко, 75), Петр Луцив (Даниил Тепляков, 65)

«Буковина» (1 тайм): Пономаренко, Бусько, Дудник (Новотрясов, 33), Лопиренок, Морговский, Панчишин (Пець, 33), Глущук (Будняк, 30), Тищенко, Гончарук, Бойчук, Гирный.

«Буковина» (2 тайм): Каневцев, Шинкаренко, Новотрясов (игрок на просмотре, 61), Азизов, Рудавский, Пець (Кольцов, 61), Бодня, Килевый, Голуб, Будняк (Гора, 61), Андрейчук.