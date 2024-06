Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№127 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме.

В поединке второго раунда украинка проиграла чемпионке US Open 2021 Эмме Радукану (№209 WTA).

Ноттингем. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 2:6, 2:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Ранее на турнире Снигур выбила Марту Костюк.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Франческой Джонс (№249 WTA) или Эшлин Крюгер (№70 WTA).

Mission accomplished 🫡@EmmaRaducanu secures her spot in the quarterfinals after defeating Snigur in straight sets 6-2, 6-2. #RothesayOpen pic.twitter.com/In7T33aHRj