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Другие новости
04 июня 2024, 06:25 |
744
0

Тяжелая ничья сборной, Мбаппе – в Реале, Мареска – в Челси, Свитолина – аут

Главные новости за 3 июня на Sport.ua

04 июня 2024, 06:25 |
744
0
Тяжелая ничья сборной, Мбаппе – в Реале, Мареска – в Челси, Свитолина – аут
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 июня.

1А. Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
Преимущество немцев в голы не конвертировалось

1Б. Кто лучший игрок? Назван Лев матча Германия – Украина
Признание получил Анатолий Трубин

1В. Германия – Украина – 0:0. Боевая ничья в Нюрнберге. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор товарищеской игры украинский сборной в Германии

2А. РЕБРОВ: «Игроки не готовы на все 100%. К сожалению, мы много оборонялись»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал результат матча с Германией (0:0)

2Б. НАГЕЛЬСМАНН: Невероятная игра кипера Украины. Им помогла не только фортуна
Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничейный результат матча с Украиной

3. Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Реал объявил о подписании Мбаппе
Килиан перешел в королевский клуб на правах свободного агента

4Б. ФОТО. Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский Реал
Килиан официально стал игроком королевского клуба 3 июня

4В. Известно, какая у Мбаппе будет ЗП в Реале. Сколько составит бонус?
Килиан официально стал игроком «королевского клуба»

5А. Свитолина проиграла Рыбакиной и не сумела выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос
Элина в двух сетах уступила представительнице Казахстана в 4-м раунде мейджора

5Б. Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Элина Свитолина не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал мейджора

5В. Костюк пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2024
Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе переиграла тандем Боузкова / Соррибес-Тормо

5Г. Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024
Украинка и латвийка проиграли тандему Амина Аншба / Анастасия Детюк в 1/16 финала

6. ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера
Команду Михаила Мудрика возглавил Энцо Мареска

7А. Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов
Александр не захотел возвращаться в «Шахтер»

7Б. Романо подтвердил. Реал не выкупит у Шахтера бразильского защитника
Винисиус Тобиас вернется в украинский клуб

8А. Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Украинский вратарь теперь не уверен, стоит ли оставаться в «королевском клубе»

8Б. Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
«Наполи» планирует провести рекордную трансферную кампанию

9. Источник: Цыганков и Ярмоленко хотят сыграть на Олимпиаде
Однако все зависит от решений клубов

10А. Твои дни сочтены. Продолжится ли вражда Моуриньо с экс-лидером Шахтера?
Португальский наставник возглавил «Фенербахче», где одним из его подопечных вновь станет Фред…

10Б. Полесье, финиш сезона УПЛ и слепые котята
Колонка Валерия Василенко о борьбе за еврокубки в УПЛ на финише сезона

10В. Стагнация. Почему сборная Украины провалила Золотую Евролигу
Sport.ua анализирует выступление женской команды в первом турнире сезона

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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