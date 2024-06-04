Тяжелая ничья сборной, Мбаппе – в Реале, Мареска – в Челси, Свитолина – аут
Главные новости за 3 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 июня.
1А. Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
Преимущество немцев в голы не конвертировалось
1Б. Кто лучший игрок? Назван Лев матча Германия – Украина
Признание получил Анатолий Трубин
1В. Германия – Украина – 0:0. Боевая ничья в Нюрнберге. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор товарищеской игры украинский сборной в Германии
2А. РЕБРОВ: «Игроки не готовы на все 100%. К сожалению, мы много оборонялись»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал результат матча с Германией (0:0)
2Б. НАГЕЛЬСМАНН: Невероятная игра кипера Украины. Им помогла не только фортуна
Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничейный результат матча с Украиной
3. Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Сине-желтые финишировали в группе с двумя победами и одним поражением
4А. ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Реал объявил о подписании Мбаппе
Килиан перешел в королевский клуб на правах свободного агента
4Б. ФОТО. Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский Реал
Килиан официально стал игроком королевского клуба 3 июня
4В. Известно, какая у Мбаппе будет ЗП в Реале. Сколько составит бонус?
Килиан официально стал игроком «королевского клуба»
5А. Свитолина проиграла Рыбакиной и не сумела выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос
Элина в двух сетах уступила представительнице Казахстана в 4-м раунде мейджора
5Б. Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Элина Свитолина не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал мейджора
5В. Костюк пробилась в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2024
Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе переиграла тандем Боузкова / Соррибес-Тормо
5Г. Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024
Украинка и латвийка проиграли тандему Амина Аншба / Анастасия Детюк в 1/16 финала
6. ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о назначении нового главного тренера
Команду Михаила Мудрика возглавил Энцо Мареска
7А. Динамо или Шахтеру? Пихаленок отказал одному из украинских грандов
Александр не захотел возвращаться в «Шахтер»
7Б. Романо подтвердил. Реал не выкупит у Шахтера бразильского защитника
Винисиус Тобиас вернется в украинский клуб
8А. Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Украинский вратарь теперь не уверен, стоит ли оставаться в «королевском клубе»
8Б. Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
«Наполи» планирует провести рекордную трансферную кампанию
9. Источник: Цыганков и Ярмоленко хотят сыграть на Олимпиаде
Однако все зависит от решений клубов
10А. Твои дни сочтены. Продолжится ли вражда Моуриньо с экс-лидером Шахтера?
Португальский наставник возглавил «Фенербахче», где одним из его подопечных вновь станет Фред…
10Б. Полесье, финиш сезона УПЛ и слепые котята
Колонка Валерия Василенко о борьбе за еврокубки в УПЛ на финише сезона
10В. Стагнация. Почему сборная Украины провалила Золотую Евролигу
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