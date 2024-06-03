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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2024, 14:29 | Обновлено 03 июня 2024, 14:30
685
0

Источник: Цыганков и Ярмоленко хотят сыграть на Олимпиаде

Однако все зависит от решений клубов

03 июня 2024, 14:29 | Обновлено 03 июня 2024, 14:30
685
0
Источник: Цыганков и Ярмоленко хотят сыграть на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярмоленко и Цыганков

По информации журналиста Игоря Бурбаса, два игрока национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко хотят поехать на Олимпиаду-2024.

В список можно внести трех футболистов старше 23-х лет, а Ярмоленко и Цыганков выразили готовность поехать в Париж. Сообщается, что тренер олимпийской сборной Руслан Ротань получил согласие от этих игроков, если будет решение взять их на турнир.

Однако Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.

«Динамо» Киев и «Жирона» пока не сообщали о своем решении по поводу Олимпиады.

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сборная Украины по футболу U-23 Андрей Ярмоленко Виктор Цыганков Олимпийские игры 2024 Динамо Киев Жирона
Иван Зинченко Источник: YouTube
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