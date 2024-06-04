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  4. НАГЕЛЬСМАНН: Невероятная игра кипера Украины. Им помогла не только фортуна
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 01:09 |
933
0

НАГЕЛЬСМАНН: Невероятная игра кипера Украины. Им помогла не только фортуна

Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничейный результат матча с Украиной

04 июня 2024, 01:09 |
933
0
НАГЕЛЬСМАНН: Невероятная игра кипера Украины. Им помогла не только фортуна
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоговый результат поединка:

«Конечно мы все хотим побеждать в каждом матче. Но для меня самое главное – иметь команду на футбольном поле. В официальных поединках я ожидаю от игроков большего, но сегодня вы также видели хорошую игру от сборной Германии.

Первые 20 минут были хорошими. Хороший прессинг. У соперника есть качественные футболисты, которые только в конце первого тайма начали создавать свои моменты. Думаю, если бы нам удалось забить один мяч, мы бы забили и второй, и третий.

После перерыва нам удалось повысить давление. Минут 15—20 Украина не могла выйти из своей штрафной. Отмечу блестящую игру вратаря соперника. Сине-желтым помогала не только Фортуна, но и хорошая игра в защите», – заявил главный тренер сборной Германии.

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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