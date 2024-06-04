НАГЕЛЬСМАНН: Невероятная игра кипера Украины. Им помогла не только фортуна

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоговый результат поединка:

«Конечно мы все хотим побеждать в каждом матче. Но для меня самое главное – иметь команду на футбольном поле. В официальных поединках я ожидаю от игроков большего, но сегодня вы также видели хорошую игру от сборной Германии.

Первые 20 минут были хорошими. Хороший прессинг. У соперника есть качественные футболисты, которые только в конце первого тайма начали создавать свои моменты. Думаю, если бы нам удалось забить один мяч, мы бы забили и второй, и третий.

После перерыва нам удалось повысить давление. Минут 15—20 Украина не могла выйти из своей штрафной. Отмечу блестящую игру вратаря соперника. Сине-желтым помогала не только Фортуна, но и хорошая игра в защите», – заявил главный тренер сборной Германии.